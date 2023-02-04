https://sputniknews.com.tr/20230204/rus-askeri-uzman-ankaranin-yaniti-natoyu-turkiye-karsiti-kampanyasindan-pisman-edecek-1066564738.html

Rus askeri uzman: Ankara'nın yanıtı NATO'yu Türkiye karşıtı kampanyasından pişman edecek

Rus askeri uzman: Ankara'nın yanıtı NATO'yu Türkiye karşıtı kampanyasından pişman edecek

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den bir grup senatör, Başkan Joe Biden'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 savaş... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T12:33+0300

2023-02-04T12:33+0300

2023-02-04T12:33+0300

dünya

nato

ankara

türkiye

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Aynı zamanda bazı Avrupa ülkeleri, sözde istihbari verilere dayanarak terör saldırısı tehdidi nedeniyle İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Ancak nedense bu verileri müttefikleri Türkiye ile paylaşmadı.Batılı ülkeler arasında üstü kapalı bir tür Türk karşıtı komplo kurulmuş gibi görünüyor.Ne elde etmeye çalışıyorlar? Sonuçları ne olabilir?Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Batı'nın şu anki eylemlerinin aslında NATO'nun yazılı ve yazılı olmayan tüm kuralları ihlal ederek yürüttüğü bir Türkiye karşıtı kampanya olduğunu söyledi.Korotçenko, “Batılı ülkelerin Türkiye ile ilgili olarak yaptığı, egemen bir devleti kendi aleyhine kararlar almaya zorlamaya yönelik siyasi baskıdır. Batılı ülkeler tarafından doğrudan kaba bir siyasi ve askeri şantaj başlatıldı. Burada Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışına yönelik anlaşmayı engelleme tehditleri... Burada İstanbul'da bir dizi Batılı ülkenin diplomatik temsilciliklerinin kapatılması ve daha bir çok şey. Tüm bunlar, Kuzey Atlantik İttifakı tarafından yürütülen uyumlu bir Türkiye karşıtı kampanyadır. Türkiye, silahlı kuvvetleri açısından NATO'nun en güçlü ikinci üyesi olmasına rağmen. İttifak'ın Türkiye'ye yönelik bu tür eylemleri yazılı ve yazısız tüm kuralların ihlalidir, bu açık bir şantajdır” dedi.Türkiye’nin buna bir karşılık vereceğini ve bunun da Batı'yı Türk karşıtı kampanyasına derinden pişman edeceğine vurgu yapan askeri uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:“Türkiye'nin Batı'nın bu şantajına gereken karşılığı vereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini engelleyeceği açıktır. Çünkü Ankara'ya karşı mutabık kalınan yükümlülüklerini yerine getirmediler. Ayrıca, Kuran'ın yakılması eylemlerine fiilen destek veren İsveç, Müslümanlara, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Finlandiya'ya gelince, Türk yasalarınca terörist ve devlet suçlusu olarak kabul edilen kişiler bu ülkenin topraklarında iserbestçe faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu nedenle, bu ülkenin de İttifak'a kabul için Ankara'nın onayını alamayacağı açık. Türkiye ayaklarınızı silebileceğiniz bir ülke değil. Batı, Türkiye karşıtı kampanyasından derinden pişmanlık duyacak. Türkiye ise kendi görüşünün dikkate alınması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir.”

ankara

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2023

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nato, ankara, türkiye