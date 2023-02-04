https://sputniknews.com.tr/20230204/pazar-gunu-icin-meteorolojik-uyari-yogun-kar-ve-firtina--1066572624.html

Pazar günü için meteorolojik uyarı: Yoğun kar ve fırtına

Pazar günü için meteorolojik uyarı: Yoğun kar ve fırtına

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Marmara ve Ege'de yarın fırtına, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T20:40+0300

2023-02-04T20:40+0300

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türkiye

meteoroloji

kar

uyarı

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgar, sabah saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 60-80 kilometre), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.Sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksekleri ile öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek.Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın yüksekleri ve Isparta ile akşam saatlerine doğru Konya'da kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı pazartesi günü Adana'nın yükseklerinde etkisini daha da artırıp yer yer yoğun şekilde etkisini gösterecek.İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'olumsuz hava koşulları' uyarısıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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