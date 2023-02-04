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Ozerov: Rusya, ulusal para birimleriyle ticaret konusunda birçok Afrika ülkesiyle görüşme yürütüyor
Ozerov: Rusya, ulusal para birimleriyle ticaret konusunda birçok Afrika ülkesiyle görüşme yürütüyor
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, Rusya'nın birçok Afrika ülkesiyle ulusal para birimleriyle ticarete geçiş konusunda görüşmeler... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T10:49+0300
2023-02-04T10:49+0300
dünya
rusya
afrika
ticaret
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Oleg Ozerov, Sputnik’e demecinde, Rusya'nın birçok Afrika ülkesiyle ulusal para birimleriyle ticarete geçiş konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Afrika ile ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş olasılığına ilişkin soruyu Ozerov, "Birçok ülke ile müzakere halindeyiz" şeklinde yanıtladı.Ozerov, "Doğal olarak bu karmaşık bir süreç, hem Rus hem de Afrikalı düzenleyicilerin karar vermesini gerektiriyor” dedi.Büyükelçi ayrıca, bir dizi Afrika ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini vurgulayarak,"Bazı Afrika ülkeleri BRICS'e katılmak istiyor. Gerçekten de bu yönde bir hareket var" ifadelerini kullandı.
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rusya, afrika, ticaret
rusya, afrika, ticaret

Ozerov: Rusya, ulusal para birimleriyle ticaret konusunda birçok Afrika ülkesiyle görüşme yürütüyor

10:49 04.02.2023
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Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, Rusya'nın birçok Afrika ülkesiyle ulusal para birimleriyle ticarete geçiş konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Oleg Ozerov, Sputnik’e demecinde, Rusya'nın birçok Afrika ülkesiyle ulusal para birimleriyle ticarete geçiş konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Afrika ile ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş olasılığına ilişkin soruyu Ozerov, "Birçok ülke ile müzakere halindeyiz" şeklinde yanıtladı.
Ozerov, "Doğal olarak bu karmaşık bir süreç, hem Rus hem de Afrikalı düzenleyicilerin karar vermesini gerektiriyor” dedi.
Büyükelçi ayrıca, bir dizi Afrika ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini vurgulayarak,"Bazı Afrika ülkeleri BRICS'e katılmak istiyor. Gerçekten de bu yönde bir hareket var" ifadelerini kullandı.
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