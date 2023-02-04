https://sputniknews.com.tr/20230204/meteorolojiden-istanbul-ve-ankara-olmak-uzere-21-ile-kar-yagisi-uyarisi-1066562463.html

Meteorolojiden İstanbul ve Ankara olmak üzere 21 ile kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve Ankara olmak üzere 21 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T09:16+0300

2023-02-04T09:16+0300

2023-02-04T09:17+0300

yaşam

meteoroloji

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Kar yağışı bekleyen illerEDİRNE 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluİSTANBUL 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluKIRKLARELİ -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKÜTAHYA -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlıADANA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluHATAY 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMERSİN 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluANKARA -4°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlıESKİŞEHİR -6°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri bu akşam kar yağışlıKONYA -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıBOLU -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlıDÜZCE -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıAMASYA 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA -9°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kar yağışlıDİYARBAKIR -2°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor.GAZİANTEP -1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlıSİİRT -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. Yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.ŞANLIURFA 2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

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