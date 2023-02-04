https://sputniknews.com.tr/20230204/macaristan-ab-yetkililerini-ukraynadaki-gerginligi-tirmandirmakla-sucladi-1066571825.html

Macaristan, AB yetkililerini Ukrayna'daki gerginliği tırmandırmakla suçladı

Macaristan, AB yetkililerini Ukrayna'daki gerginliği tırmandırmakla suçladı

Macaristan Ulusal Meclisi Üyesi Csaba Dömötör, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için ağır silah tedarikini sürdürme kararının, ayrıca... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T19:39+0300

2023-02-04T19:39+0300

2023-02-04T19:46+0300

ukrayna krizi

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ab

ukrayna

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Macaristan Ulusal Meclisi Üyesi Dömötör, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda AP’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ağır silah tedarikinin sürdürülmesine ilişkin kararının, ayrıca Brüksel'in Rusya'dan enerji ve nükleer yakıta tam ambargo uygulama çağrısının çatışmadaki gerilimin daha da tırmanmasına yol açabileceğini ifade etti.Dömötör, “Avrupa Parlamentosu’nun bu hafta kabul ettiği karar gerçekten çok ciddi iki nokta içeriyor. Yedinci maddeye göre Ukrayna'ya silah tedarikini artırmak ve hızlandırmak gerekiyor. Metinde belirli şeyler sıralanmış, daha fazla tank, zırhlı araç ve mühimmat. Bir sonraki adım savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler olacak. Bu her şey olabilir, ancak bir barış çağrısı olamaz. Bunun askeri gerginliğe doğru büyük bir adım olması çok daha muhtemel” ifadelerini kullandı.Kararın Rus fosil yakıtları ile uranyum alımının tamamen yasaklanmasının önerildiği kararın 26. paragrafının ciddiyetine de dikkat çeken Dömötör, “Yani onlar petrol ve gaza ek olarak, Rus nükleer yakıtının ithalatını da tamamen yasaklayabilir. Avrupa Parlamentosu bu şekilde sadece gelecekteki yaptırımı değil, aynı zamanda enflasyonu da destekliyor. Rekor enflasyonun ana nedeni artan enerji fiyatları. Ve bu yaptırımlar nedeniyle oldu. Tam bir ambargonun duyurulması, fiyatların daha da artmasını garanti ediyor. Bence bu çok yanlış bir yol” vurgusunu yaptı.

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