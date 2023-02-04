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https://sputniknews.com.tr/20230204/kilicdaroglunun-istanbulda-yaptigi-konusma-sirasinda-bir-genc-aday-olma-diye-seslendi-1066573225.html
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında bir genç 'Aday olma' diye seslendi
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında bir genç 'Aday olma' diye seslendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali'ndeki konuşması sırasında bir genç Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma' diye... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T21:32+0300
2023-02-04T22:22+0300
kemal kılıçdaroğlu
aday
cumhurbaşkanı adayı
politika
gençosman killik
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali’ne katıldı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivale, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güveneceğim ise bu ülkenin gençleri, sizlersiniz. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Türkiye’de gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaksınız. İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Biz de tarihe ender bir miras bırakacağız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında gençlerden biri bağırarak “Aday olma” dedi. Çevredeki diğer gençler tarafından susturulan genç salondan çıkarıldı. 'Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız'CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Merkezi’nin önünde ‘Kılıçdaroğlu Aday Olmasın’ pankartı açan bir kişiye sosyal medyadan "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız" yanıtını verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, aday, cumhurbaşkanı adayı, gençosman killik
kemal kılıçdaroğlu, aday, cumhurbaşkanı adayı, gençosman killik

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında bir genç 'Aday olma' diye seslendi

21:32 04.02.2023 (güncellendi: 22:22 04.02.2023)
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali'ndeki konuşması sırasında bir genç Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma' diye seslendi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali’ne katıldı.
Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivale, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güveneceğim ise bu ülkenin gençleri, sizlersiniz. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Türkiye’de gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaksınız. İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Biz de tarihe ender bir miras bırakacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında gençlerden biri bağırarak “Aday olma” dedi. Çevredeki diğer gençler tarafından susturulan genç salondan çıkarıldı.

'Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Merkezi’nin önünde ‘Kılıçdaroğlu Aday Olmasın’ pankartı açan bir kişiye sosyal medyadan "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız" yanıtını verdi.
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