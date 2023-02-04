https://sputniknews.com.tr/20230204/kilicdaroglunun-istanbulda-yaptigi-konusma-sirasinda-bir-genc-aday-olma-diye-seslendi-1066573225.html

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında bir genç 'Aday olma' diye seslendi

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında bir genç 'Aday olma' diye seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali'ndeki konuşması sırasında bir genç Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma' diye... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T21:32+0300

2023-02-04T21:32+0300

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kemal kılıçdaroğlu

aday

cumhurbaşkanı adayı

politika

gençosman killik

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali’ne katıldı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivale, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güveneceğim ise bu ülkenin gençleri, sizlersiniz. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Türkiye’de gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaksınız. İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Biz de tarihe ender bir miras bırakacağız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında gençlerden biri bağırarak “Aday olma” dedi. Çevredeki diğer gençler tarafından susturulan genç salondan çıkarıldı. 'Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız'CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Merkezi’nin önünde ‘Kılıçdaroğlu Aday Olmasın’ pankartı açan bir kişiye sosyal medyadan "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız" yanıtını verdi.

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kemal kılıçdaroğlu, aday, cumhurbaşkanı adayı, gençosman killik