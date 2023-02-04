https://sputniknews.com.tr/20230204/iyi-partili-umit-ozlale-itirazim-kilicdaroglunun-adayligina-degil-1066562334.html
İYİ Partili Ümit Özlale: İtirazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil
İYİ Partili Ümit Özlale: İtirazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil
İYİ Partili Ümit Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin sözleri hakkında açıklama yaparak, sözlerinin çarpıtılmaya çalışıldığını... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T09:13+0300
2023-02-04T09:13+0300
2023-02-04T09:13+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
seçim
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin Ekonomim’e verdiği röportajda kullandığı, “Gerçekten CHP masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözleri tartışma yarattı. Özlale, oldukça konuşulan sözlerine, Şirin Payzın'ın Halk Meydanı programında açıklık getirdi. İtirazının "13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayı açıklanacak" ifadelerine olduğunu dile getiren Özlale, şunları söyledi:"İmzalanan ortak metinde 'Cumhurbaşkanı adayı ortak akıl, uzlaşı ve halkın iradesiyle belirlenecektir' diyor. 13 gün içerisinde halkın iradesinin, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde nasıl rol alacağını kestiremiyoruz. Benim bugünkü çıkışım bunaydı.""Herhangi bir adaya karşı duruşunun olmadığını" vurgulayan Özlale, "yaklaşıma itirazı olduğunu" belirtti. Özlale, 13 gün içerisinde siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesi sonucunda halkın iradesini yansıtacak bir cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde yöntem ve sürenin yeterli olmadığını düşündüğünü dile getirerek, "Benim oradaki itirazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil" vurgusunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230203/iyi-parti-mansur-yavas-veya-ekrem-imamogluna-ayni-mesafedeyiz-1066521117.html
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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, seçim
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, seçim
İYİ Partili Ümit Özlale: İtirazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil
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İYİ Partili Ümit Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin sözleri hakkında açıklama yaparak, sözlerinin çarpıtılmaya çalışıldığını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin Ekonomim’e verdiği röportajda kullandığı, “Gerçekten CHP masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözleri tartışma yarattı.
Özlale, oldukça konuşulan sözlerine, Şirin Payzın'ın Halk Meydanı programında açıklık getirdi. İtirazının "13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayı açıklanacak" ifadelerine olduğunu dile getiren Özlale, şunları söyledi:
"İmzalanan ortak metinde 'Cumhurbaşkanı adayı ortak akıl, uzlaşı ve halkın iradesiyle belirlenecektir' diyor. 13 gün içerisinde halkın iradesinin, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde nasıl rol alacağını kestiremiyoruz. Benim bugünkü çıkışım bunaydı."
"Herhangi bir adaya karşı duruşunun olmadığını" vurgulayan Özlale, "yaklaşıma itirazı olduğunu" belirtti. Özlale, 13 gün içerisinde siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesi sonucunda halkın iradesini yansıtacak bir cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde yöntem ve sürenin yeterli olmadığını düşündüğünü dile getirerek, "Benim oradaki itirazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil" vurgusunda bulundu.