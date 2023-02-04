https://sputniknews.com.tr/20230204/istanbulda-yagisli-hava-trafik-yogunluguna-neden-oldu-1066570210.html
İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu
İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu
İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kentte trafik yoğunluğu saat 17.35 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T18:27+0300
2023-02-04T18:27+0300
2023-02-04T18:27+0300
istanbul
trafik
türkiye
yoğunluk
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İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.Her iki yakada TEM Otoyolu ve D100 karayolu ile bazı bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.Anadolu yakasında TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından Çamlıca Gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor.D100 karayolunun Göztepe ile Bostancı arasındaki kesiminde de iki yönlü yoğunluk görülüyor.Şile yolu da trafik yoğunluğunun yaşandığı diğer bölgeler arasında. Okulların açılacak olması sebebiyle dönüşe geçen tatilciler, Sancaktepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluşturuyor.Avrupa yakasında ise D100'de ve TEM Otoyolu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.D100 karayolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa'dan Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk görülüyor. Ayrıca bazı bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.D100 Haramidere-Beylikdüzü mevkisinde sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunlaşıyor.TEM Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. D100 Cennet yan yol, Küçükçekmece yönü sağ şeritteki bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu saat 17.35 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
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istanbul, trafik, yoğunluk
istanbul, trafik, yoğunluk
İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu
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İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kentte trafik yoğunluğu saat 17.35 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.
Her iki yakada TEM Otoyolu ve D100 karayolu ile bazı bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.
Anadolu yakasında TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından Çamlıca Gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor.
D100 karayolunun Göztepe ile Bostancı arasındaki kesiminde de iki yönlü yoğunluk görülüyor.
Şile yolu da trafik yoğunluğunun yaşandığı diğer bölgeler arasında. Okulların açılacak olması sebebiyle dönüşe geçen tatilciler, Sancaktepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Avrupa yakasında ise D100'de ve TEM Otoyolu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.
D100 karayolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa'dan Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk görülüyor. Ayrıca bazı bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.
D100 Haramidere-Beylikdüzü mevkisinde sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunlaşıyor.
TEM Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. D100 Cennet yan yol, Küçükçekmece yönü sağ şeritteki bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu saat 17.35 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.