https://sputniknews.com.tr/20230204/istanbulda-isid-operasyonu--eylem-talimati-verildigi-ileri-surulen-15-supheli-tutuklandi-1066575716.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 kişi tutuklandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T23:08+0300

2023-02-04T23:08+0300

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son dakika

işid

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından gözaltına alınan IŞİD ile bağlantılı 15 zanlı tutuklandı.Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD ile bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

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son dakika, işid, operasyon