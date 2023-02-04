https://sputniknews.com.tr/20230204/istanbulda-isid-operasyonu--eylem-talimati-verildigi-ileri-surulen-15-supheli-tutuklandi-1066575716.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 kişi tutuklandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 kişi tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T23:08+0300
2023-02-04T23:08+0300
2023-02-05T00:04+0300
son dakika
işid
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından gözaltına alınan IŞİD ile bağlantılı 15 zanlı tutuklandı.Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD ile bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.
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son dakika, işid, operasyon
son dakika, işid, operasyon
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 kişi tutuklandı
23:08 04.02.2023 (güncellendi: 00:04 05.02.2023) Abone ol
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından gözaltına alınan IŞİD ile bağlantılı 15 zanlı tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD ile bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.