https://sputniknews.com.tr/20230204/iletisim-baskani-altun-temiz-bilgi-icin-topyekun-bir-seferberlik-baslatiyoruz-1066575761.html

İletişim Başkanı Altun: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz

İletişim Başkanı Altun: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T23:10+0300

2023-02-04T23:10+0300

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türkiye

fahrettin altun

bilgi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programı yapılacağını duyurdu."Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" diyen Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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