https://sputniknews.com.tr/20230204/iletisim-baskani-altun-temiz-bilgi-icin-topyekun-bir-seferberlik-baslatiyoruz-1066575761.html
İletişim Başkanı Altun: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz
İletişim Başkanı Altun: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T23:10+0300
2023-02-04T23:10+0300
2023-02-04T23:10+0300
türkiye
fahrettin altun
bilgi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programı yapılacağını duyurdu."Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" diyen Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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İletişim Başkanı Altun: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programının 7 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programı yapılacağını duyurdu.
"Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" diyen Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz. 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' uygulamamızın tanıtım programına davetlisiniz."