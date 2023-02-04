https://sputniknews.com.tr/20230204/igadan-pazar-gunu-icin-uyari-havalimanina-gelmeden-seferinizi-kontrol-edin-1066571060.html
İGA'dan pazar günü için uyarı: Havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin
İGA'dan pazar günü için uyarı: Havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yolculara 'havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin' uyarısı yapıldı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T18:37+0300
2023-02-04T18:37+0300
2023-02-04T18:39+0300
türkiye
istanbul havalimanı
iga havalimanı aş
uyarı
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolculara, havalimanına gelmeden önce seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "5 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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istanbul havalimanı, iga havalimanı aş, uyarı
istanbul havalimanı, iga havalimanı aş, uyarı
İGA'dan pazar günü için uyarı: Havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin
18:37 04.02.2023 (güncellendi: 18:39 04.02.2023) Abone ol
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yolculara 'havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin' uyarısı yapıldı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolculara, havalimanına gelmeden önce seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "5 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.