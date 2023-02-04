https://sputniknews.com.tr/20230204/hindistanda-cocuk-evlilik-operasyonu-en-az-1800-kisi-gozaltina-alindi-1066554196.html
Hindistan'da 'çocuk evlilik' operasyonu: En az 1800 kişi gözaltına alındı
Hindistan'da 'çocuk evlilik' operasyonu: En az 1800 kişi gözaltına alındı
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde 'çocuk evliliklere' karşı yapılan operasyonda 1800'den fazla kişi gözaltına alındı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:03+0300
2023-02-04T00:03+0300
2023-02-04T00:07+0300
hindistan
dünya
çocuk
çocuk istismarı
evlilik
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Hindistan'ın Assam eyaletindeki 'çocuk evliliklere' karşı operasyonu düzenlendi.Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin kadınlara karşı" affedilemez ve iğrenç suça karşı sıfır tolerans ruhuyla" hareket edeceğini belirtti.18 yaşın altında yapılan evliliklere ilişkin düzenlenen operasyonlarda, Assam genelinde 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Sarma, bu evliliklerde nikahı kıyan din görevlilerinin de yetkililerin hedefinde olduğunu dile getirdi.Merkezi Assam'da bulunan "Global Organization for Life Development" adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Rajib Sharma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk evliliklerin gelenekten daha öte olduğunu söyledi.Toplumda kabile ve azınlıkların olduğunu ve bunların da kızlarını küçük yaşlarda evlendirdiklerini anlatan Sharma, yoksulluk, cehalet ve hükümet önlemlerinin yetersizliğini Assam'da çocuk yaşta yapılan evliliklerin nedenleri arasında gösterdi.Assam Başbakanı Sarma, dün, Assam'da son 9 günde yapılan 4 bin çocuk evliliğin ele alınacağını açıklamıştı.Assam hükümeti, ocakta, 18 yaşından küçük kızlarla evlenen erkekler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını duyurmuştu.2019'da Assam hükümeti tarafından yapılan araştırmada, eyaletteki kızların yaklaşık yüzde 32'sinin 18 yaşına gelmeden evlendiği, yaklaşık yüzde 12'sinin de 18 yaşında doğum yaptığını ortaya konmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230128/hindistanda-iki-savas-ucagi-dustu-1066295610.html
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hindistan, çocuk, çocuk istismarı, evlilik
hindistan, çocuk, çocuk istismarı, evlilik
Hindistan'da 'çocuk evlilik' operasyonu: En az 1800 kişi gözaltına alındı
00:03 04.02.2023 (güncellendi: 00:07 04.02.2023) Abone ol
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde 'çocuk evliliklere' karşı yapılan operasyonda 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.
Hindistan'ın Assam eyaletindeki 'çocuk evliliklere' karşı operasyonu düzenlendi.
Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin kadınlara karşı" affedilemez ve iğrenç suça karşı sıfır tolerans ruhuyla" hareket edeceğini belirtti.
18 yaşın altında yapılan evliliklere ilişkin düzenlenen operasyonlarda, Assam genelinde 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Sarma, bu evliliklerde nikahı kıyan din görevlilerinin de yetkililerin hedefinde olduğunu dile getirdi.
Merkezi Assam'da bulunan "Global Organization for Life Development" adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Rajib Sharma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk evliliklerin gelenekten daha öte olduğunu söyledi.
Toplumda kabile ve azınlıkların olduğunu ve bunların da kızlarını küçük yaşlarda evlendirdiklerini anlatan Sharma, yoksulluk, cehalet ve hükümet önlemlerinin yetersizliğini Assam'da çocuk yaşta yapılan evliliklerin nedenleri arasında gösterdi.
Assam Başbakanı Sarma, dün, Assam'da son 9 günde yapılan 4 bin çocuk evliliğin ele alınacağını açıklamıştı.
Assam hükümeti, ocakta, 18 yaşından küçük kızlarla evlenen erkekler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını duyurmuştu.
2019'da Assam hükümeti tarafından yapılan araştırmada, eyaletteki kızların yaklaşık yüzde 32'sinin 18 yaşına gelmeden evlendiği, yaklaşık yüzde 12'sinin de 18 yaşında doğum yaptığını ortaya konmuştu.