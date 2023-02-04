https://sputniknews.com.tr/20230204/galatasaraydan-birlik-cagrisi-gelin-adaleti-birlikte-saglayalim-1066555456.html

Galatasaray'dan birlik çağrısı: Gelin adaleti birlikte sağlayalım

Galatasaray'dan birlik çağrısı: Gelin adaleti birlikte sağlayalım

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Başta 'ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz' olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T01:10+0300

2023-02-04T01:10+0300

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spor

galatasaray

galatasay kulübü

takım

futbol

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Galatasaray Kulübü, internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak puan cetvelindeki ilk 5 takımın tartışmalı maç görüntülerinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ederek, ezeli rakiplerini futbolda adaleti birlikte sağlamaya davet etti.Sarı-kırmızılı kulüpten "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" başlığıyla yayımlanan çağrıda, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, 'bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz. Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın" ifadeleri kullanıldı.Rakiplerini tarafsızlık ve adaleti birlikte sağlamaya davet edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230127/galatasarayda-kayip-forma-davasina-baslandi-6-sanik-hakim-karsisina-cikti-1066258515.html

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galatasaray, galatasay kulübü, takım, futbol