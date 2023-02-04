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Galatasaray'dan birlik çağrısı: Gelin adaleti birlikte sağlayalım
Galatasaray'dan birlik çağrısı: Gelin adaleti birlikte sağlayalım
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Başta 'ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz' olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T01:10+0300
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spor
galatasaray
galatasay kulübü
takım
futbol
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Galatasaray Kulübü, internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak puan cetvelindeki ilk 5 takımın tartışmalı maç görüntülerinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ederek, ezeli rakiplerini futbolda adaleti birlikte sağlamaya davet etti.Sarı-kırmızılı kulüpten "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" başlığıyla yayımlanan çağrıda, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, 'bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz. Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın" ifadeleri kullanıldı.Rakiplerini tarafsızlık ve adaleti birlikte sağlamaya davet edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230127/galatasarayda-kayip-forma-davasina-baslandi-6-sanik-hakim-karsisina-cikti-1066258515.html
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galatasaray, galatasay kulübü, takım, futbol

Galatasaray'dan birlik çağrısı: Gelin adaleti birlikte sağlayalım

01:10 04.02.2023 (güncellendi: 01:11 04.02.2023)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA / Aytaç Ünal
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Başta 'ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz' olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübü, internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak puan cetvelindeki ilk 5 takımın tartışmalı maç görüntülerinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ederek, ezeli rakiplerini futbolda adaleti birlikte sağlamaya davet etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" başlığıyla yayımlanan çağrıda, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, 'bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz. Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın" ifadeleri kullanıldı.
Rakiplerini tarafsızlık ve adaleti birlikte sağlamaya davet edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çalışmanın futbolseverlerin yanlış değerlendirdiği kararları görmesi ve doğru şekilde bilgilenip, kafasındaki soru işaretlerini azaltması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında hangi takımın ne kadar hataya maruz kalıp, haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığını göstermesi açısından da önemli bir milat olacağını düşünüyoruz. Hepimiz zaman zaman, kulüplerimize olan sevgimiz yüzünden objektif bakış açımızı kaybediyor ve oluşan gerginliklerin bir parçası oluyoruz. Bu gerginlikler üzerinden köpürtülmeye çalışılan düşmanlık ne futbolumuzun marka değerine ne de içinde yaşadığımız toplumun özünde olan barış ve kardeşlik duygusuna katkı sağlıyor. Başta 'ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz' olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gelin, tarafsızlığı ve adaleti birlikte sağlayalı
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