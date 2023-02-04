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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/g7-ve-avustralyadan-rus-petrol-urunlerine-uygulanacak-tavan-fiyata-iliskin-ortak-aciklama-1066557193.html
G7 ve Avustralya'dan Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama
G7 ve Avustralya'dan Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama
G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, Avrupa Birliğinin (AB) ardından Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar ve sıvı yakıtın variline 45 dolar... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T02:38+0300
2023-02-04T02:38+0300
ukrayna krizi
petrol
rusya
g7
ab
avustralya
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ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama yaptı.Açıklamada, petrol ürünleri için 2 fiyat seviyesi belirlendiği belirtilerek, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat uygulanacağı aktarıldı.Söz konusu fiyat tavanlarının 5 Şubat'ta uygulamaya gireceği belirtilen açıklamada, tavan fiyatların mart ayında ise gözden geçirileceği kaydedildi.Açıklamada, G7 ülkeleri, AB ve Avustralya'dan oluşan "Tavan Fiyat Koalisyonu'nun maksimum fiyatı uygun şekilde gözden geçirmeye ve ayarlamaya hazır olduğu" ifade edildi.Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tavan fiyat üzerinde sağlanan anlaşmanın küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlarken Rusya'nın gelirlerini sınırlama hedeflerine yardımcı olduğunu iddia etti.Küresel enerji piyasalarında arzın da iyi durumda olduğuna işaret eden Yellen, kamu raporlarının ham petrol ithalatçılarının fiyat tavanını Rus petrol ithalatında sert pazarlıkları yönlendirmek için kullandıklarını gösterdiğini aktardı.G7 üyesi ülkeler, AB ve Avustralya geçen yıl aralık ayında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı. Bu kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.Buna göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yasaklandı. Uygulamanın en az 1 Temmuz 2024’e kadar sürmesi beklenirken, petrol ürünleri için de benzer önlemlerin 5 Şubat'ta yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-katilanlara-petrol-ve-petrol-urunu-satisi-yasaklandi-1065109051.html
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petrol, rusya, g7, ab, avustralya
petrol, rusya, g7, ab, avustralya

G7 ve Avustralya'dan Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama

02:38 04.02.2023
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
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G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, Avrupa Birliğinin (AB) ardından Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar ve sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanacağını duyurdu.
ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, petrol ürünleri için 2 fiyat seviyesi belirlendiği belirtilerek, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat uygulanacağı aktarıldı.
Söz konusu fiyat tavanlarının 5 Şubat'ta uygulamaya gireceği belirtilen açıklamada, tavan fiyatların mart ayında ise gözden geçirileceği kaydedildi.
Açıklamada, G7 ülkeleri, AB ve Avustralya'dan oluşan "Tavan Fiyat Koalisyonu'nun maksimum fiyatı uygun şekilde gözden geçirmeye ve ayarlamaya hazır olduğu" ifade edildi.
Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tavan fiyat üzerinde sağlanan anlaşmanın küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlarken Rusya'nın gelirlerini sınırlama hedeflerine yardımcı olduğunu iddia etti.
Küresel enerji piyasalarında arzın da iyi durumda olduğuna işaret eden Yellen, kamu raporlarının ham petrol ithalatçılarının fiyat tavanını Rus petrol ithalatında sert pazarlıkları yönlendirmek için kullandıklarını gösterdiğini aktardı.
G7 üyesi ülkeler, AB ve Avustralya geçen yıl aralık ayında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı. Bu kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yasaklandı. Uygulamanın en az 1 Temmuz 2024’e kadar sürmesi beklenirken, petrol ürünleri için de benzer önlemlerin 5 Şubat'ta yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
DÜNYA
Putin imzaladı: Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışı yasaklandı
27 Aralık 2022, 19:24
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