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Fransa Çalışma Bakanı'na Fransız su devi Saur'u 'kayırdığı' suçlaması
Fransa Çalışma Bakanı'na Fransız su devi Saur'u 'kayırdığı' suçlaması
Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nce Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlaması yöneltildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-04T05:42+0300
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Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi soruşturma raporunda, 2008-2017 yılları arası Annonay kenti Belediye Başkanı olan Dussopt'a hileli anlaşmaya ilişkin Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlamasını yöneltti.Savcılık, Dussopt'a herhangi bir yolsuzluk suçlaması ise yöneltmedi.Saur Grubu'ndan bir yetkili, Dussopt'a 2017'de en sevdiği ressam Gerard Garouste'un 2 tablosunu hediye etti. Ulusal Mali Savcılık Ofisi Dussopt ve Saur Grubu arasındaki ilişkilere ilişkin Haziran 2020'de ön soruşturma başlattı.Dussopt ve Saur Grubu arasındaki görüşmeleri elde eden soruşturma memurları, 2009-2010 yılları arasında bir kamu sözleşmesi kapsamında ayarlama yapıldığına dair pek şüphe olmadığı kanaatine vardı.Su arıtıcı alanında faaliyet gösteren Saur Grubu, Annonay'da uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.
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fransa, olivier dussopt
fransa, olivier dussopt

Fransa Çalışma Bakanı'na Fransız su devi Saur'u 'kayırdığı' suçlaması

05:42 04.02.2023
© AFP 2023 / VALENTINE CHAPUIS Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt
 Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / VALENTINE CHAPUIS
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Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nce Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlaması yöneltildi.
Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi soruşturma raporunda, 2008-2017 yılları arası Annonay kenti Belediye Başkanı olan Dussopt'a hileli anlaşmaya ilişkin Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlamasını yöneltti.
Savcılık, Dussopt'a herhangi bir yolsuzluk suçlaması ise yöneltmedi.
Saur Grubu'ndan bir yetkili, Dussopt'a 2017'de en sevdiği ressam Gerard Garouste'un 2 tablosunu hediye etti. Ulusal Mali Savcılık Ofisi Dussopt ve Saur Grubu arasındaki ilişkilere ilişkin Haziran 2020'de ön soruşturma başlattı.
Dussopt ve Saur Grubu arasındaki görüşmeleri elde eden soruşturma memurları, 2009-2010 yılları arasında bir kamu sözleşmesi kapsamında ayarlama yapıldığına dair pek şüphe olmadığı kanaatine vardı.
Su arıtıcı alanında faaliyet gösteren Saur Grubu, Annonay'da uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.
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