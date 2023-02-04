https://sputniknews.com.tr/20230204/fransa-calisma-bakanina-fransiz-su-devi-sauru-kayirdigi-suclamasi-1066561231.html
Fransa Çalışma Bakanı'na Fransız su devi Saur'u 'kayırdığı' suçlaması
Fransa Çalışma Bakanı'na Fransız su devi Saur'u 'kayırdığı' suçlaması
Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nce Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlaması yöneltildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T05:42+0300
2023-02-04T05:42+0300
2023-02-04T05:42+0300
dünya
fransa
olivier dussopt
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Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi soruşturma raporunda, 2008-2017 yılları arası Annonay kenti Belediye Başkanı olan Dussopt'a hileli anlaşmaya ilişkin Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlamasını yöneltti.Savcılık, Dussopt'a herhangi bir yolsuzluk suçlaması ise yöneltmedi.Saur Grubu'ndan bir yetkili, Dussopt'a 2017'de en sevdiği ressam Gerard Garouste'un 2 tablosunu hediye etti. Ulusal Mali Savcılık Ofisi Dussopt ve Saur Grubu arasındaki ilişkilere ilişkin Haziran 2020'de ön soruşturma başlattı.Dussopt ve Saur Grubu arasındaki görüşmeleri elde eden soruşturma memurları, 2009-2010 yılları arasında bir kamu sözleşmesi kapsamında ayarlama yapıldığına dair pek şüphe olmadığı kanaatine vardı.Su arıtıcı alanında faaliyet gösteren Saur Grubu, Annonay'da uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.
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fransa, olivier dussopt
Fransa Çalışma Bakanı'na Fransız su devi Saur'u 'kayırdığı' suçlaması
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Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nce Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlaması yöneltildi.
Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi soruşturma raporunda, 2008-2017 yılları arası Annonay kenti Belediye Başkanı olan Dussopt'a hileli anlaşmaya ilişkin Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu "kayırdığı" suçlamasını yöneltti.
Savcılık, Dussopt'a herhangi bir yolsuzluk suçlaması ise yöneltmedi.
Saur Grubu'ndan bir yetkili, Dussopt'a 2017'de en sevdiği ressam Gerard Garouste'un 2 tablosunu hediye etti. Ulusal Mali Savcılık Ofisi Dussopt ve Saur Grubu arasındaki ilişkilere ilişkin Haziran 2020'de ön soruşturma başlattı.
Dussopt ve Saur Grubu arasındaki görüşmeleri elde eden soruşturma memurları, 2009-2010 yılları arasında bir kamu sözleşmesi kapsamında ayarlama yapıldığına dair pek şüphe olmadığı kanaatine vardı.
Su arıtıcı alanında faaliyet gösteren Saur Grubu, Annonay'da uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.