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https://sputniknews.com.tr/20230204/fermuar-sistemiyle-ambulansa-yol-acan-suruculere-bakan-kocadan-tesekkur-1066563240.html
Fermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür
Fermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T09:59+0300
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yaşam
fahrettin koca
sürücü
trafik
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İstanbul'da sürücülere örnek olacak bir görüntü kaydedildi. Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca, “Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sürcülere sosyal medya hesabından teşekkür etti.
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fahrettin koca, sürücü, trafik
fahrettin koca, sürücü, trafik

Fermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür

09:59 04.02.2023
© FotoğrafFermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür
Fermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Fotoğraf
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.
İstanbul'da sürücülere örnek olacak bir görüntü kaydedildi.
Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.
Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca, “Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sürcülere sosyal medya hesabından teşekkür etti.
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