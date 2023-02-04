https://sputniknews.com.tr/20230204/fermuar-sistemiyle-ambulansa-yol-acan-suruculere-bakan-kocadan-tesekkur-1066563240.html

Fermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür

Fermuar sistemiyle ambulansa yol açan sürücülere Bakan Koca'dan teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T09:59+0300

2023-02-04T09:59+0300

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yaşam

fahrettin koca

sürücü

trafik

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İstanbul'da sürücülere örnek olacak bir görüntü kaydedildi. Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca, “Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sürcülere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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fahrettin koca, sürücü, trafik