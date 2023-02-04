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Fenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti
Fenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti
Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor maçında yaşanan olaylardan dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri protesto etmek için TFF’nin Riva’daki... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T19:10+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
riva
protesto
fenerbahçe
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Fenerbahçe taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçında hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF’yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy’de bir araya geldi. Toplanan binlerce taraftar, TFF'nin Riva’daki tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan sarı-lacivertli taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva’da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), riva, protesto, fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), riva, protesto, fenerbahçe

Fenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti

19:10 04.02.2023
© İHAFenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti
Fenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© İHA
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Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor maçında yaşanan olaylardan dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri protesto etmek için TFF’nin Riva’daki tesislerine gitti.
Fenerbahçe taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçında hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF’yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy’de bir araya geldi.
Toplanan binlerce taraftar, TFF'nin Riva’daki tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan sarı-lacivertli taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva’da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
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