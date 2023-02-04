https://sputniknews.com.tr/20230204/fenerbahceli-taraftarlar-tffyi-protesto-icin-rivaya-gitti--1066571657.html

Fenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti

Fenerbahçeli taraftarlar, TFF’yi protesto için Riva’ya gitti

Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor maçında yaşanan olaylardan dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri protesto etmek için TFF’nin Riva’daki... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T19:10+0300

2023-02-04T19:10+0300

2023-02-04T19:10+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

riva

protesto

fenerbahçe

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Fenerbahçe taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçında hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF’yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy’de bir araya geldi. Toplanan binlerce taraftar, TFF'nin Riva’daki tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan sarı-lacivertli taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva’da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), riva, protesto, fenerbahçe