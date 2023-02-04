https://sputniknews.com.tr/20230204/fenerbahce-kulubu-yuksek-divan-kurulu-toplantisi-basladi-1066564584.html

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T12:29+0300

2023-02-04T12:29+0300

2023-02-04T12:29+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

cumhuriyet

uğur dündar

ali palabıyık

suç duyurusu

divan kurulu

yüksek divan kurulu

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin büyük haksızlığa uğradığını belirtti. Sarı-lacivertlilerin, operasyona tabi tutulduğunu dile getiren Dündar, "3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'miz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu" ifadelerini kullandı.Futbol sistemi içinde 3 Temmuz kalıntısı bazı odaklar olduğunun altını çizen Dündar, şöyle devam etti:'Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek'Rakiplerinin çeşitli provokasyonlar yapmak isteyeceğini ve bu durumdan uzak durmaları gerektiğini aktaran Dündar, "Yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Bugün Başkanımız Sayın Ali Koç tarihi bir konuşma yapacak. Bazı görseller kullanacak. Uğradığımız haksızlıkları belge ve görüntülerle kimsenin itiraz edemeyeceği açıklıkla bilgilerinize sunacak. Bütün kumpaslara puanlarımızı gasp etme çabalarına açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara kısacası Fenerbahçe'ye karşı her türlü girişime rağmen hepimiz kalben şuna inanıyoruz. Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek." diyerek sözlerini tamamladı.Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden hakem Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuAyrıca Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi, şunları aktardı:Uğur Dündar'ın açılış konuşmasının ardından yeni divan üyesi olanların isimleri okundu. Öte yandan divan kurulu üyelerinin dışında normal üyelerin de katılımıyla salonun tamamı dolarken, birçok üye konuşmaları ayakta takip etti.

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fenerbahçe, ali koç, cumhuriyet, uğur dündar, ali palabıyık, suç duyurusu, divan kurulu, yüksek divan kurulu