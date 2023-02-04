https://sputniknews.com.tr/20230204/fenerbahce-baskani-ali-koc-subat-aylarinda-operasyon-yapiliyor-onumuzde-2-yol-var-1066565536.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Şubat aylarında operasyon yapılıyor, önümüzde 2 yol var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Şubat aylarında operasyon yapılıyor, önümüzde 2 yol var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Şubat aylarında operasyon yapılıyor, önümüzde 2 yol var"... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T13:46+0300

2023-02-04T13:46+0300

2023-02-04T13:47+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, berabere biten Adana Demirspor maçında başlayan tartışmalar sonrası Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"Bu maç bardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yıldır yaşatılanlar.Bir maç sonrası bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi bizim fıtratımızda yok. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık sesimizi çıkarmadık. En çok kırmızı kart alan takımız. Antalya maçı bir dönüm noktasıdır. Sadece iki maçı alalım; Sivas Galatasaray 3 puan ve Adana Demirspor maçında kaybedilen 2 puan etti 5 puan. Bize yapılan operasyonlar hep şubat aylarında yapılıyor. Önümüzde 2 yol var. Bu kararları oylama yaparak aldık.Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. 'Ele çarptı vermedik' peki bunu görüyorsan diğerlerini neden görmüyorsun. Göremiyorlar değil görmek istemiyorlar.Bu maçta yaşananlar olacak iş değildir. Adana Demirspor maçında yaşanan şeyler olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu?Arkadaşlar bu maçta yaşananlar hakem hatası değildir. Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu.Burada hakemde Fenerbahçe gol atıp maçı kazanırsa duygusuyla golü vermiyor. Aynı maçta 1 değil 2 değil 3 değil bir sürü pozisyon var. Hep aynı maçta oluyor. Sivas ve Adana'da yaşananlardan sonra hakemlik müessesesinin bittiğinin en büyük kanıtıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır!Ali Palabıyık, emekli olduğunda özgeçmişine 'Ben Jorge Jesus'u attım' yazmak için bunu yaptı. Çürümüş, kifayetsiz, bitik Türk hakemlik müessesinin sonuna geldik.Bugüne kadar hiç konuşmayan kulüp, benim de sesimi kullanarak bir video yapmışlar. Dün uyandılar, ortalığa mesaj atmaya başladılar. Ben gülerek izledim.Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı, biz de keyifle izledik. Biz lafa girmedikçe daha da agresifleştiler ve bizim de topa girmemiz için sesimi kullanarak video yaptılar. Biz 'Gelin iddiaları televizyonda tartışalım' dedik. Gelmediler, neden gelmediler?"Ali Palabıyık hakkında suç duyurusuFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Palabıyık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Dündar yaptığı açıklamada, "Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü asmalıdır. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Hakem Ali Palabıyık ve tüm ekibi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve hakemlik düdüğünü asmalıdır!" diye konuştu.

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