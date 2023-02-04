https://sputniknews.com.tr/20230204/duzcede-belediye-personelinin-maas-zammi-mehteran-gosterisiyle-kutlandi-1066567149.html

Düzce'de belediye personelinin maaş zammı mehteran gösterisiyle kutlandı

Düzce'de belediye personelinin maaş zammı mehteran gösterisiyle kutlandı

Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından personel, belirlenen maaş zammını mehteran gösterisiyle kutladı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T15:24+0300

2023-02-04T15:24+0300

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Taçmahal Kuşçuoğlu Düğün Salonu'ndaki imza törenine, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ve Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen, Düzce BELKA İnsan Kaynakları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sinan İnan, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.İmza töreninde konuşan Özlü, görüşmeleri tamamladıklarını ve uzlaştıklarını belirterek, "Araştırdık ve maaşlarımızı ortalama 12 bin 650 lira olarak belirledik. Bu şehri Türkiye'nin en iyi, en yaşanabilir, en temiz, en mükemmel şehri yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Özlü ve Arslan arasında imzalanan sözleşmenin ardından personel, belirlenen maaş zammını mehteran eşliğinde kutladı.

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