Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230204/duzcede-belediye-personelinin-maas-zammi-mehteran-gosterisiyle-kutlandi-1066567149.html
Düzce'de belediye personelinin maaş zammı mehteran gösterisiyle kutlandı
Düzce'de belediye personelinin maaş zammı mehteran gösterisiyle kutlandı
Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından personel, belirlenen maaş zammını mehteran gösterisiyle kutladı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T15:24+0300
2023-02-04T15:24+0300
türkiye
türkiye
düzce
maaş
zam
düzce belediyesi
mehter
mehter marşı
mehter takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/04/1066566881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d1f005761e5cad45a5b346de8c53b72.jpg
Taçmahal Kuşçuoğlu Düğün Salonu'ndaki imza törenine, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ve Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen, Düzce BELKA İnsan Kaynakları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sinan İnan, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.İmza töreninde konuşan Özlü, görüşmeleri tamamladıklarını ve uzlaştıklarını belirterek, "Araştırdık ve maaşlarımızı ortalama 12 bin 650 lira olarak belirledik. Bu şehri Türkiye'nin en iyi, en yaşanabilir, en temiz, en mükemmel şehri yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Özlü ve Arslan arasında imzalanan sözleşmenin ardından personel, belirlenen maaş zammını mehteran eşliğinde kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/rekorlar-kiran-gladyator-filminden-24-yil-sonra-serinin-ikinci-filmi-vizyona-girecek-1066565382.html
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/04/1066566881_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0d940919dc415e1dcb5b3b9927dd1ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, düzce, maaş, zam, düzce belediyesi, mehter, mehter marşı, mehter takımı
türkiye, düzce, maaş, zam, düzce belediyesi, mehter, mehter marşı, mehter takımı

Düzce'de belediye personelinin maaş zammı mehteran gösterisiyle kutlandı

15:24 04.02.2023
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL-AW819273Düzce Belediyesi'nde maaş zammı mehter ile kutlandı
Düzce Belediyesi'nde maaş zammı mehter ile kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL-AW819273
Abone olTelegram
Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından personel, belirlenen maaş zammını mehteran gösterisiyle kutladı.
Taçmahal Kuşçuoğlu Düğün Salonu'ndaki imza törenine, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ve Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen, Düzce BELKA İnsan Kaynakları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sinan İnan, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.
İmza töreninde konuşan Özlü, görüşmeleri tamamladıklarını ve uzlaştıklarını belirterek, "Araştırdık ve maaşlarımızı ortalama 12 bin 650 lira olarak belirledik. Bu şehri Türkiye'nin en iyi, en yaşanabilir, en temiz, en mükemmel şehri yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Özlü ve Arslan arasında imzalanan sözleşmenin ardından personel, belirlenen maaş zammını mehteran eşliğinde kutladı.
gladyatör - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
YAŞAM
Rekorlar kıran 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek
13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала