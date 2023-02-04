Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230204/dunya-bankasi-dogal-su-depolama-hacmi-son-50-yilda-dustu-1066560377.html
Dünya Bankası: Doğal su depolama hacmi son 50 yılda düştü
Dünya Bankası: Doğal su depolama hacmi son 50 yılda düştü
Dünya Bankası, su depolamasına ilişkin yayımladığı raporda, son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıkarken, doğal su depolama hacminin 27 trilyon metreküp... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T04:39+0300
2023-02-04T04:55+0300
dünya
su
dünya bankası
kuraklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066443017_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_639fe68d098adf44a0064148d3ae2572.jpg
Dünya Bankası, çeşitli insani, ekonomik ve çevresel ihtiyaçları karşılamak için su depolama çözümleri çağrısında bulunduğu bir rapor yayımladı.Çağrıda hem kamu hem de özel sektör hedef alınırken, depolama açıklarını kapatmak için çok sektörlü çözümler geliştirmenin önemi vurgulandı. Ayrıca, önerilen entegre su depolama çözümlerinin sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine dayandırıldığı kaydedildi.Raporda öne çıkan bulgulara göre, aşırı iklim olayları arttıkça, su depolama, iklim değişikliği ve suyla ilgili diğer zorluklara uyum sağlamak için giderek daha hayati bir araç haline geldi.Dünyada kuraklıktan sellere, ardında çevresel ve ekonomik kayıplar bırakan aşırı iklim olayları, onlarca yıllık kazanımları birkaç günde silebiliyor. Su kıtlığı nedeniyle ülkelerin büyüme oranlarında yüzde 6'ya varan düşüş görülebileceği ifade ediliyor.Rapora göre, son 20 yılda 1,43 milyar kişi kuraklıktan, en az 1,65 milyar kişi de sellerden olumsuz etkilendi. 2030'a kadar 180 milyon kişinin daha doğrudan sellerden etkileneceği tahmin ediliyor. Su depolama adımları atan toplumlar daha dayanıklı olacakAşırı iklim olaylarının yanı sıra, daha az tahmin edilebilir hale gelen değişken yağışlar, şehirlerde güvenilir su teminini zorlaştırıyor, tarımsal üretimi azaltıyor ve yatırımcıların cesaretini kırıyor.Su depolamanın, suyun mevcudiyetini iyileştirme, sellerin etkilerinin azaltılması ve enerji, ulaşım ve diğer sektörlerin desteklenmesi için su akışının düzenlenmesi olmak üzere üç ana faydası bulunuyor.Öte yandan rapora göre, su depolama iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz enerji üretmek için de kullanılabiliyor. Gelecek yıllarda su depolamaya yönelik adımlar atan toplumların daha istikrarlı ve dayanıklı olması bekleniyor.Mevcut yaklaşımların değişmesi çağrısıRapora göre dünya nüfusunun depolamaya daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen, düşen tatlı su depolama hacmi, küresel bir kriz yaratıyor.Son 50 yılda, dünya nüfusu iki katına çıkarken, doğal su depolama hacminin, sulak alanların ve taşkın yataklarının yok edilmesi ile eriyen buzullar nedeniyle yaklaşık 27 trilyon metreküp azaldığı görülüyor.Gerekli olan su depolama miktarı ile depolanan miktarın arasındaki farka karşılık gelen su depolama açığı giderek artıyor. Rapora göre bu açığı gidermek için, su depolamaya yönelik mevcut yaklaşımların değişmesi gerekiyor.İklimle ilgili felaketlerin etkisini azaltabilecek ve su depolama açığını kapatabilecek dayanıklı, sürdürülebilir çözümler sunan rapor, ülkelere depolama kapasitelerini artırmak için verimli yaklaşımlar aramalarını öneriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066443017_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f32c32bfce5084fced0064045162ed1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
su, dünya bankası, kuraklık
su, dünya bankası, kuraklık

Dünya Bankası: Doğal su depolama hacmi son 50 yılda düştü

04:39 04.02.2023 (güncellendi: 04:55 04.02.2023)
© AAKuraklık, sulak alan
Kuraklık, sulak alan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Dünya Bankası, su depolamasına ilişkin yayımladığı raporda, son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıkarken, doğal su depolama hacminin 27 trilyon metreküp azaldığını bildirdi. Son 20 yılda da 1.43 milyar kişi kuraklıktan, en az 1,65 milyar kişi de sellerden olumsuz etkilendi.
Dünya Bankası, çeşitli insani, ekonomik ve çevresel ihtiyaçları karşılamak için su depolama çözümleri çağrısında bulunduğu bir rapor yayımladı.
Çağrıda hem kamu hem de özel sektör hedef alınırken, depolama açıklarını kapatmak için çok sektörlü çözümler geliştirmenin önemi vurgulandı. Ayrıca, önerilen entegre su depolama çözümlerinin sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine dayandırıldığı kaydedildi.
Raporda öne çıkan bulgulara göre, aşırı iklim olayları arttıkça, su depolama, iklim değişikliği ve suyla ilgili diğer zorluklara uyum sağlamak için giderek daha hayati bir araç haline geldi.
Dünyada kuraklıktan sellere, ardında çevresel ve ekonomik kayıplar bırakan aşırı iklim olayları, onlarca yıllık kazanımları birkaç günde silebiliyor. Su kıtlığı nedeniyle ülkelerin büyüme oranlarında yüzde 6'ya varan düşüş görülebileceği ifade ediliyor.
Rapora göre, son 20 yılda 1,43 milyar kişi kuraklıktan, en az 1,65 milyar kişi de sellerden olumsuz etkilendi. 2030'a kadar 180 milyon kişinin daha doğrudan sellerden etkileneceği tahmin ediliyor.

Su depolama adımları atan toplumlar daha dayanıklı olacak

Aşırı iklim olaylarının yanı sıra, daha az tahmin edilebilir hale gelen değişken yağışlar, şehirlerde güvenilir su teminini zorlaştırıyor, tarımsal üretimi azaltıyor ve yatırımcıların cesaretini kırıyor.
Su depolamanın, suyun mevcudiyetini iyileştirme, sellerin etkilerinin azaltılması ve enerji, ulaşım ve diğer sektörlerin desteklenmesi için su akışının düzenlenmesi olmak üzere üç ana faydası bulunuyor.
Öte yandan rapora göre, su depolama iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz enerji üretmek için de kullanılabiliyor. Gelecek yıllarda su depolamaya yönelik adımlar atan toplumların daha istikrarlı ve dayanıklı olması bekleniyor.

Mevcut yaklaşımların değişmesi çağrısı

Rapora göre dünya nüfusunun depolamaya daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen, düşen tatlı su depolama hacmi, küresel bir kriz yaratıyor.
Son 50 yılda, dünya nüfusu iki katına çıkarken, doğal su depolama hacminin, sulak alanların ve taşkın yataklarının yok edilmesi ile eriyen buzullar nedeniyle yaklaşık 27 trilyon metreküp azaldığı görülüyor.
Gerekli olan su depolama miktarı ile depolanan miktarın arasındaki farka karşılık gelen su depolama açığı giderek artıyor. Rapora göre bu açığı gidermek için, su depolamaya yönelik mevcut yaklaşımların değişmesi gerekiyor.
İklimle ilgili felaketlerin etkisini azaltabilecek ve su depolama açığını kapatabilecek dayanıklı, sürdürülebilir çözümler sunan rapor, ülkelere depolama kapasitelerini artırmak için verimli yaklaşımlar aramalarını öneriyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала