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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şehirlerarası otobüs şarampole devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şehirlerarası otobüs şarampole devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı
04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T19:15+0300
2023-02-04T19:15+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır
diyarbakır

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şehirlerarası otobüs şarampole devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı

19:15 04.02.2023
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