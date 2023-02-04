https://sputniknews.com.tr/20230204/diyarbakir-sanliurfa-karayolunda-sehirlerarasi-otobus-sarampole-devrildi-4u-agir-30-1066571747.html
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şehirlerarası otobüs şarampole devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şehirlerarası otobüs şarampole devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı
04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T19:15+0300
2023-02-04T19:15+0300
2023-02-04T19:15+0300
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şehirlerarası otobüs şarampole devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı
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