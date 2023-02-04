https://sputniknews.com.tr/20230204/cope-atilan-aracin-sahibinden-aciklama-luks-arac-olsa-yapamazlardi-hor-gorduler-1066576305.html
Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler
Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler
İstanbul Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan aracın sahibi "Kim ister aracını o halde... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T23:47+0300
2023-02-04T23:47+0300
2023-02-05T00:20+0300
çöp
araç
otomobil
türkiye
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Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görüldü.İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. ‘Arabanı çöpe atarım’ uyarılarına rağmen 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnafın, otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi.Olayla ilgili Show Haber'e konuşan otomobilin sahibi Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/dukkaninin-onune-park-eden-surucuye-sinirlendi-arabasini-cope-atti-1066487053.html
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çöp, araç, otomobil
Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler
23:47 04.02.2023 (güncellendi: 00:20 05.02.2023) Abone ol
İstanbul Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan aracın sahibi "Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar" dedi.
Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görüldü.
İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. ‘Arabanı çöpe atarım’ uyarılarına rağmen 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnafın, otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi.
Olayla ilgili Show Haber'e konuşan
otomobilin sahibi Abdulkerim Fırat,
"Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.