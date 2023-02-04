https://sputniknews.com.tr/20230204/cope-atilan-aracin-sahibinden-aciklama-luks-arac-olsa-yapamazlardi-hor-gorduler-1066576305.html

Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler

Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler

İstanbul Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan aracın sahibi "Kim ister aracını o halde... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T23:47+0300

2023-02-04T23:47+0300

2023-02-05T00:20+0300

çöp

araç

otomobil

türkiye

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Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görüldü.İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. ‘Arabanı çöpe atarım’ uyarılarına rağmen 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnafın, otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi.Olayla ilgili Show Haber'e konuşan otomobilin sahibi Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230202/dukkaninin-onune-park-eden-surucuye-sinirlendi-arabasini-cope-atti-1066487053.html

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