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Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler
Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler
İstanbul Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan aracın sahibi "Kim ister aracını o halde... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T23:47+0300
2023-02-05T00:20+0300
çöp
araç
otomobil
türkiye
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Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görüldü.İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. ‘Arabanı çöpe atarım’ uyarılarına rağmen 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnafın, otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi.Olayla ilgili Show Haber'e konuşan otomobilin sahibi Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/dukkaninin-onune-park-eden-surucuye-sinirlendi-arabasini-cope-atti-1066487053.html
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çöp, araç, otomobil
çöp, araç, otomobil

Çöpe atılan aracın sahibinden açıklama: Lüks araç olsa yapamazlardı, hor gördüler

23:47 04.02.2023 (güncellendi: 00:20 05.02.2023)
© İHAÇöpe atılan araç
Çöpe atılan araç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© İHA
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İstanbul Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan aracın sahibi "Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar" dedi.
Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görüldü.
İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. ‘Arabanı çöpe atarım’ uyarılarına rağmen 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnafın, otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi.
Olayla ilgili Show Haber'e konuşan otomobilin sahibi Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.
Çöpe atılan araba - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
YAŞAM
Dükkanının önüne park eden sürücüye sinirlendi, arabasını çöpe attı
2 Şubat, 13:35
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