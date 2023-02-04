Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230204/chp-genel-baskan-yardimcisi-agbaba-chpye-oy-veren-herkesin-gonlunden-gecen-aday-kilicdarogludur-1066568110.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu'dur
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu'dur
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T16:22+0300
2023-02-04T16:23+0300
türkiye
veli ağbaba
chp
2023
seçim
genel seçim
kemal kılıçdaroğlu
aday
6'lı masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0a/1042430250_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f86692da124359a113617a8ab9521c62.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Malatya il teşkilatının yeni yönetiminin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, altılı masanın kurulmasında büyük emeği olduğunu belirten Ağbaba, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230204/cumhurbaskani-erdogan-milletimiz-menderesi-de-mucadelesini-de-kalbinin-en-kosesinde-yasatmistir-1066567370.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0a/1042430250_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_bd893ddff28a127b061386bbd132f503.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
veli ağbaba, chp, 2023, seçim, genel seçim, kemal kılıçdaroğlu, aday, 6'lı masa
veli ağbaba, chp, 2023, seçim, genel seçim, kemal kılıçdaroğlu, aday, 6'lı masa

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu'dur

16:22 04.02.2023 (güncellendi: 16:23 04.02.2023)
© AAVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Malatya il teşkilatının yeni yönetiminin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, altılı masanın kurulmasında büyük emeği olduğunu belirten Ağbaba, şunları aktardı:
"Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya karşı sorumluluğu bulunuyor. Bizim de altılı masaya karşı sorumluluğumuz var. Altılı masanın da Genel Başkanımızın da Türkiye'ye karşı sorumluluğu var. O dikkatle hareket ediyoruz. Altılı masanın bir iktidar mücadelesinden önce, kimin cumhurbaşkanı olacağından önce, bu topluma, Türkiye'de yaşayan yoksullaşmış, geleceği yurt dışında arayan tüm kesimlere karşı borcu ve sorumluluğu var. Umarım 13 Şubat'tan sonra bu sorumluluğu yerine getirir. Karar altılı masanındır, biz de bu iradeye saygı duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Bay Kemal'in 'Bay Bay Kemal' olacağı gündür
15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала