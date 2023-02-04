CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu'dur

"Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya karşı sorumluluğu bulunuyor. Bizim de altılı masaya karşı sorumluluğumuz var. Altılı masanın da Genel Başkanımızın da Türkiye'ye karşı sorumluluğu var. O dikkatle hareket ediyoruz. Altılı masanın bir iktidar mücadelesinden önce, kimin cumhurbaşkanı olacağından önce, bu topluma, Türkiye'de yaşayan yoksullaşmış, geleceği yurt dışında arayan tüm kesimlere karşı borcu ve sorumluluğu var. Umarım 13 Şubat'tan sonra bu sorumluluğu yerine getirir. Karar altılı masanındır, biz de bu iradeye saygı duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur."