Bakan Varank: Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi projesini hayata geçiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi projesini Balıkesir'de hayata geçireceklerini belirterek, "Bu projeyle yenilenebilir enerji... 04.02.2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Projeleri ile Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılış töreninde, Milli Mücadele kahramanlarından Koca Seyit'in memleketi Balıkesir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'nin hidrojen tesisinin hayata geçirileceği müjdesini veren Varank, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın koordinatörlüğünü yürüttüğü yaklaşık 37 milyon euro'luk projenin Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazandığını söyledi.Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Varank, Balıkesir'de önemli fabrikalara ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.Varank, Same Deutz-Fahr Traktör Fabrikası'nı ziyaret ettiğini aktararak, şöyle deva etti:"Bu ülke daha iyi olsun" diye yüksek hedefler koyup onların peşinden sürekli koşturan bir Cumhurbaşkanı ile yol yürüdüklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:Varank, merkezde ayrıca TEKNOFEST ve bilim fuarlarına da hazırlık çalışmalarının yapıldığını belirterek, buranın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.'Yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz'Altın madenciliğine değinen Varank, "AK Parti iktidarı öncesinde hiç yapılmayan bir alandı. Şu anda yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz ve bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik gerçekten hem sanayinin hem kalkınmanın olmazsa olmaz başlıklarından biri” ifadesini kullandı'Kanada'sı, Amerika'sı dünyanın gelişmiş Batılı ülkeleri, altın madenciliği yapıyorsa biz niye yapmayalım?'Varank, altın rezervlerinin çıkarılması gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:Cumhuriyetin 100'üncü yılında TEKNOFEST'i İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenleyeceklerini belirten Varank, tüm vatandaşları bu etkinliklere katılmaya davet etti.Varank, kalkınma ajanslarının yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli bir role sahip olduğunu dile getirerek, "Bu manada Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Balıkesir'de önemli işlere imza attı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu imzalara devam edecek. Bugün 25 milyon lira bütçeli 8 projenin resmi açılışını gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.'Balıkesir'de 785 milyon liralık destekle OSB sayısı 7'ye yükseldi'Bakan Varank, büyümeye ve gelişmeye açık Balıkesir'de sanayi ve teknolojinin gelişimini desteklediklerini kaydederek, "Yatırımı ve istihdamı teşvik eden elverişli bir iş ortamını bu şehre kazandırmak için çok çalışıyoruz. 2002'de şehrimizde 3 olan OSB sayısını sağladığımız 785 milyon liralık kredi desteğiyle şu anda 7'ye çıkardık. Yenileriyle ilgili çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Balıkesir'de hayata geçirilen projeleri de anlatan Varank, "Doğru politikalar ve adımlarla şehrimizin önemli bir sanayi merkezi olarak 'Türkiye Yüzyılı'na büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.Varank, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek "Nasıl bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduysanız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ihtiyacı olan desteği ona verdiyseniz biz inanıyoruz 2023 yılında da doğru değerlendirmeleri yaparak doğru tercihi gerçekleştireceksiniz. Biz Havranlı hemşehrilerimize, Balıkesirli hemşehrilerimize inanıyoruz. Gelin 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edelim" diye konuştu.Konuşmanın ardından TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel, Bakan Varank'a astronomi ölçümlerinde kullanılan tarihi ölçüm cihazı "usturlap" hediye etti.Daha sonra kurdele kesilerek projelerin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri, Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezdi.Bu arada Varank, Balıkesir programı kapsamında ziyaret ettiği Same Deutz-Fahr Traktör Fabrikası, MKS Devo, Karesi Tekstil ile Gönenli Süt ve Süt Ürünleri fabrikalarında yetkililerden bilgi alarak çalışanlarla sohbet etti.Programlarda Bakan Varank'a, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, İsmail Ok, Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

