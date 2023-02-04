https://sputniknews.com.tr/20230204/bakan-kocadan-ambulansa-fermuar-sistemiyle-yol-veren-suruculere-tesekkur-iyi-ornek-en-iyi-uyaridir-1066555133.html

Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür: İyi örnek en iyi uyarıdır

Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür: İyi örnek en iyi uyarıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

fahrettin koca

ambulans

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İstanbul'da sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.Görüntüleri paylaşan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:Vali Yerlikaya: İşte bize yakışan buİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte ambulansa yol veren araçların görüntüsünü paylaşarak, sürücülere teşekkür etti.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte bize yakışan bu. İstanbul'umuzda örnek bir davranışla araçlarını kenara çeken ve ambulansa yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, ambulans