Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230204/bakan-kocadan-ambulansa-fermuar-sistemiyle-yol-veren-suruculere-tesekkur-iyi-ornek-en-iyi-uyaridir-1066555133.html
Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür: İyi örnek en iyi uyarıdır
Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür: İyi örnek en iyi uyarıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:46+0300
2023-02-04T00:48+0300
dünya
fahrettin koca
ambulans
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg
İstanbul'da sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.Görüntüleri paylaşan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:Vali Yerlikaya: İşte bize yakışan buİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte ambulansa yol veren araçların görüntüsünü paylaşarak, sürücülere teşekkür etti.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte bize yakışan bu. İstanbul'umuzda örnek bir davranışla araçlarını kenara çeken ve ambulansa yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_22:0:1179:868_1920x0_80_0_0_81f163de8a377601454bf7508d862131.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, ambulans
fahrettin koca, ambulans

Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür: İyi örnek en iyi uyarıdır

00:46 04.02.2023 (güncellendi: 00:48 04.02.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.
İstanbul'da sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.
Görüntüleri paylaşan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
“Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer. İyi örnek en iyi uyarıdır."

Vali Yerlikaya: İşte bize yakışan bu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte ambulansa yol veren araçların görüntüsünü paylaşarak, sürücülere teşekkür etti.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte bize yakışan bu. İstanbul'umuzda örnek bir davranışla araçlarını kenara çeken ve ambulansa yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала