https://sputniknews.com.tr/20230204/bakan-karaismailoglundan-avrasya-tunelinden-gecen-100-milyonuncu-araca-hediye-1066555970.html

Bakan Karaismailoğlu'ndan Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Bakan Karaismailoğlu'ndan Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç geçti. Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförü İnal ile bir süre sohbet... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T01:32+0300

2023-02-04T01:32+0300

2023-02-04T01:34+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

avrasya tüneli

hediye

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde Avrasya Tüneli'nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını denizin altından birbirine bağlama sevdasının, 1860 yılında Sultan Abdülmecit'in proje hazırlatmasıyla başladığını hatırlattı.O günden sonra bir hayal olarak görülen bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçeğe döndüğünü, Marmaray ve Avrasya Tüneli ile iki kıtanın birbirine bağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, her iki eserin de ulaştırma alanında dünyanın en önemli ve başarılı mühendislik projeleri olarak tarihteki yerlerini aldığını söyledi.'Avrasya Tüneli, dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biridir'Karaismailoğlu, "Şunun altını bir kez daha önemle çizmek isterim ki; Avrasya Tüneli, dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin eseridir" dedi.Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli hakkında bilgiler verirken, temeli 26 Şubat 2011'de atılan projenin 20 Aralık 2016'da hizmete açıldığını hatırlattı.'İki kıta arası yolcuğu 5 dakikaya düşürdü'Tünelin sağladığı kolaylıklara değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kuru gürültüyle gerçekleri karartamayacaklar'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin, yap-işlet-devret (YİD) projelerinin en önemli ve güzel örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını bildirdi.Milletin hazinesine ve ülkenin altyapısına en değerli katkıları sunan YİD projelerinin faydalarına işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarda 2024'te elde edilecek gelir ile giderlerin dengeleneceğini, 2025'te gelirlerin ödemelerin üzerinde olacağını söyledi.'6 yılda maliyetini karşıladı'Adil Karaismailoğlu, geçen yıl Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 93'ünü otomobillerin, yüzde 6'sını minibüslerin ve yüzde 1'ini motosikletlerin oluşturduğunu belirterek, 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden senenin geriye kalanında 256 bin 264 motosikletin geçtiğini bildirdi.Avrasya Tüneli'nin zaman, yakıt, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde kullanıcıya ortalama 196 TL'lik kazanç sağladığını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:Ocak ayının ikinci yarısında garanti araç sayısı aşıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık'ta 74 bin 210 olduğunu belirterek, "Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti" diye konuştu.Avrasya Tüneli'nin ulaşımda sağladığı zaman avantajlarına değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Avrasya Tüneli'ni tam 100 milyon aracın kullandığını ve bunun haklı gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade ederek, "6 yıldır vatandaşlarımızın yolunu ve seyahat süresini kısaltan, güvenliğini ve konforunu artıran dünyanın en önemli mühendislik projelerinden biri olan Avrasya Tüneli İstanbul'a, ülkemize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir" dedi. 100 milyonuncu araç sürücüsüne Bakan Karaismailoğlu'ndan çiçek ve hediyeAçıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndaki girişinde 100 milyonuncu aracın geçişini bekledi.Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförü ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kendisine çiçek ve hediye verdi.Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin, kullanıcıların hayatına çok fazla katkı sunduğunu ifade ederek, 6 yılda yapım maliyetini karşıladığını söyledi.Karaismailoğlu, "Mühendislik alanında Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteren çok kıymetli bir iş. Burası onlarca yıl ülkemize hizmet edecek ve İstanbul'un trafiğine nefes aldırmaya devam edecek." diye konuştu.Araç sürücüsü Sercan İnal da tüneli açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık." dedi.Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu'nun araç sürücüsü Sercan İnal'a tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye ettiği bildirildi.

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