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Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Gündüz aralıklarla yağan karın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla çocuklar... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T02:54+0300
2023-02-04T02:58+0300
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kar yağışı
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Ankara’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karda yürümenin keyfini çıkardı. Çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi.Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.Ana arterler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise devam ediyor.Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı 920 araç ve 2242 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.Araçlar karla kaplanan yollarda zorlukla ilerledi.Mansur Yavaş: Tüm hemşehrilerimize dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırımAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları "kartakip.ankara.com.tr" adresinden, araç içi kameralarla yapılan canlı yayından takip edilebiliyor.Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulunduBakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
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ankara, kar, kar yağışı
ankara, kar, kar yağışı

Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı

02:54 04.02.2023 (güncellendi: 02:58 04.02.2023)
© AA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Gündüz aralıklarla yağan karın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla çocuklar kızakla kayarak karda oynamanın keyfini yaşadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
Ankara’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karda yürümenin keyfini çıkardı. Çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi.
Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.
Ana arterler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı 920 araç ve 2242 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
Araçlar karla kaplanan yollarda zorlukla ilerledi.

Mansur Yavaş: Tüm hemşehrilerimize dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kentimiz şu an çok yoğun bir kar yağışı altında. 920 araç ve 2242 mesai arkadaşımızla sahada, görevimizin başındayız. Tüm hemşehrilerimize dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırım. İhtiyaç halinde Başkent 153 hattımızdan 7/24 bize ulaşabilirsiniz."
Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları "kartakip.ankara.com.tr" adresinden, araç içi kameralarla yapılan canlı yayından takip edilebiliyor.

Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.
Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
© AA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi. - Sputnik Türkiye
1/2
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
© AA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi. - Sputnik Türkiye
2/2
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
1/2
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
2/2
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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