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https://sputniknews.com.tr/20230204/abdnin-kuzeydogusunda-tehlikeli-derecede-dondurucu-soguklar-hakim-1066574751.html
ABD'nin kuzeydoğusunda 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim
ABD'nin kuzeydoğusunda 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim
ABD'nin kuzeydoğusunda dondurucu soğuklar hakim oldu. Dondurucu soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T22:26+0300
2023-02-04T22:31+0300
yaşam
abd
rüzgar
şiddetli rüzgar
soğuk
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ABD'nin kuzeydoğusunda 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim oldu.Ulusal Hava Servisi (NWS), ülkenin kuzeydoğusundaki "tehlikeli derecede soğukların" cumartesi akşamına kadar devam edeceğini açıkladı.Maine, New Hampshire, New York ve New Jersey başta olmak üzere, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 10 ila 30 derece altında seyredeceğini belirten NWS, şiddetli rüzgarların elektrik kesintisi ve maddi hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.Dondurucu soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -108 fahrenhaytı (-78 santigrat) göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekorunun kırıldığı ifade edildi.NWS'nin verilerine göre, bölgede hava sıcaklığı -46 fahrenhayt (- 43 santigrat) dereceye ulaşırken, saatte 97 mil (156 kilometre) hızla esen rüzgarlar hakim.Başkent Washington'da da bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 fahrenhayt (-9 santigrat) derecelere kadar inerken, New York'ta termometreler 4 fahrenhaytı (-16 santigrat) gösterdi. New York'ta hissedilen hava sıcaklığı ise -8 fahrenhayta (-22 santigrat) kadar indi.Ülkede soğuk hava nedeniyle uçuşlarda gecikmeler de yaşanıyor.Amerikan uçuş sitesi Flightaware'e göre, ABD'de bugün iç ve dış hatlarda toplam 194 uçuş iptal oldu, 1946 uçuşta gecikmeler yaşandı. Soğuk hava nedeniyle cuma günü Massachusetts eyaletinin Boston ve Worcester kentlerinde okullar tatil edilmişti. Hava sıcaklıklarının yarın itibarıyla yükselmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/abd-kanada-ve-meksikada-soguk-havalar-nedeniyle-57-kisi-oldu-1065077187.html
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abd, rüzgar, şiddetli rüzgar, soğuk
abd, rüzgar, şiddetli rüzgar, soğuk

ABD'nin kuzeydoğusunda 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim

22:26 04.02.2023 (güncellendi: 22:31 04.02.2023)
© İHAKuzey Amerika’yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor. Kıtayı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor. Kıtayı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© İHA
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ABD'nin kuzeydoğusunda dondurucu soğuklar hakim oldu. Dondurucu soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -108 fahrenhaytı (-78 santigrat) göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekorunun kırıldığı belirtildi.
ABD'nin kuzeydoğusunda 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim oldu.
Ulusal Hava Servisi (NWS), ülkenin kuzeydoğusundaki "tehlikeli derecede soğukların" cumartesi akşamına kadar devam edeceğini açıkladı.
Maine, New Hampshire, New York ve New Jersey başta olmak üzere, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 10 ila 30 derece altında seyredeceğini belirten NWS, şiddetli rüzgarların elektrik kesintisi ve maddi hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Dondurucu soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -108 fahrenhaytı (-78 santigrat) göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekorunun kırıldığı ifade edildi.
NWS'nin verilerine göre, bölgede hava sıcaklığı -46 fahrenhayt (- 43 santigrat) dereceye ulaşırken, saatte 97 mil (156 kilometre) hızla esen rüzgarlar hakim.
Başkent Washington'da da bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 fahrenhayt (-9 santigrat) derecelere kadar inerken, New York'ta termometreler 4 fahrenhaytı (-16 santigrat) gösterdi. New York'ta hissedilen hava sıcaklığı ise -8 fahrenhayta (-22 santigrat) kadar indi.
Ülkede soğuk hava nedeniyle uçuşlarda gecikmeler de yaşanıyor.
Amerikan uçuş sitesi Flightaware'e göre, ABD'de bugün iç ve dış hatlarda toplam 194 uçuş iptal oldu, 1946 uçuşta gecikmeler yaşandı. Soğuk hava nedeniyle cuma günü Massachusetts eyaletinin Boston ve Worcester kentlerinde okullar tatil edilmişti. Hava sıcaklıklarının yarın itibarıyla yükselmesi bekleniyor.
Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor. Kıtayı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk havalar nedeniyle 57 kişi öldü
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