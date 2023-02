Yapı Kredi'den 2022'de 52.7 milyar TL kâr

https://sputniknews.com.tr/20230203/yapi-krediden-2022de-527-milyar-tl-kr-1066520109.html

Bankadan yapılan açıklamada, Yapı Kredi'nin 31 Aralık 2022 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına yer verildi.Buna göre, Yapı Kredi, 2022'de Türkiye ekonomisine 850 milyar lira kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi 2021 yılsonuna göre yüzde 50 artarak 584 milyar liraya yükselen Banka'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 52’lik yükselişle 1.2 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 695 milyar liraya ulaşırken, öz kaynak karlılığı da yüzde 57 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) ise yüzde 18,1 oldu.Yapı Kredi'nin 31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergeleri şu şekilde:"Toplam aktifler: 1.2 trilyon TL, Net Grup karı: 52.7 milyar, Toplam nakdi krediler: 584 milyar TL, Temel Bankacılık Gelirleri: 93.5 milyar TL, Toplam müşteri mevduatı: 695 milyar TL""Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 16.2 oldu"Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, küresel anlamda zorlu bir yılı geride bırakırken her zaman olduğu gibi ülke ekonomisini kararlı bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirtti.Erün, şunları kaydetti:"Geride bıraktığımız 2022 yılında da 'Hizmette sınır yoktur' anlayışımızla, tecrübe ve bilgi birikimimizi ülkemiz ve toplumumuzun faydası için kullanmayı sürdürdük. Sürdürülebilirliğin sadece toplumsal ve çevresel anlamda değil finansal anlamda da önemine inanan bir banka olarak, ülke ekonomisini tüm imkânlarımızla destekledik. Bu doğrultuda 2022 yılında önemli bir başarı sağladık. Türk lirası kredilerde pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 17 olarak gerçekleşti. Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 16,2 oldu.""E-ticaret ve dijitalleşme alanında da KOBİ'lerin yanındayız"KOBİ bankacılığının Yapı Kredi için stratejik öneme sahip bir alan olduğunu belirten Erün, açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Sürdürülebilir büyüme ve ekonomimizin güçlenmesi, KOBİ’lerin sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma değer yaratmalarıyla mümkün. Biz de tüm çalışmalarımızı ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz KOBİ’lerimiz için değer yaratmak, onların gelişimini desteklemek ve işlerini büyütmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yapı Kredi olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz, alanında uzman kadromuz, yaygın şube ağımız ve geniş fonksiyon setine sahip dijital kanallarımızla KOBİ’lerin sınırlarını kaldırıyoruz. Diğer yandan dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla en önemli odak noktalarımızdan biri olan e-ticaret ve e-ihracat alanında da Türkiye’nin önde gelen pazaryerleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde KOBİ’lerin bu dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz."Erün, hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönettiklerini vurgu yaparak "Yapı Kredi olarak yaşadığımız dünyaya, ülkemize, müşterilerimize ve tüm çalışanlarımıza olan sorumluluğumuzun farkındayız. Kredilendirme süreçlerimizi, çevresel ve sosyal etki odaklı ek değerlendirmelerle birlikte genişletiyoruz. Benimsediğimiz sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık ve sürdürebilirlik bakış açımızla daha sağlıklı ve dayanıklı bir kredi yönetimi sağlıyoruz" ifadesini kullandı.Koç Holding liderliğinde gerçekleşen Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik detaylı bir planlama üstünde çalıştıklarını belirten Erün, "Düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluğumuzun bir parçası olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbonlu enerji kaynaklarına verdiğimiz desteği artırma konusunda çok sıkı çalışıyoruz. 2022 yılında proje kredileri portföyümüzün yüzde 22'sini yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Yeşil proje ve yatırımlara verdiğimiz finansal destekle, sürdürülebilir bir gelecek için en temel katkılardan birini sağlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Erün, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için Yapı Kredi olarak etki alanlarının tümünde büyük bir gayret gösterdiklerini dikkati çekerek, "Sürdürülebilirliğin her alanındaki çalışmalarımız, uluslararası platformlarda takdir toplamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği notumuzu B’den A-’ye çıkardık. Aynı zamanda kurum kültürümüzün önemli bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin de her alanda savunucusu olmayı sürdürüyoruz. Tüm bunların sonucunda, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında dünyanın en prestijli endekslerden biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer almayı başardık" ifadelerini kullandı.

