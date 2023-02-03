https://sputniknews.com.tr/20230203/uzmanlar-uyardi-gram-altin-1450-liraya-cikabilir-1066519423.html

Uzmanlar uyardı: Gram altın 1.450 liraya çıkabilir

Uzmanlar uyardı: Gram altın 1.450 liraya çıkabilir

Seçimden sonra altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyoruz” diyen uzmanlar, gram altının 1.450 lira seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T07:36+0300

2023-02-03T07:36+0300

2023-02-03T07:36+0300

ekonomi

gram altın

fiyat

altın

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı bir döneme girerken uzmanlar, altının zarar ettirmeyeceğini belirtiyor.Seçimden sonra altının yükselişe geçeceğini ve bu zamanların alım yapmak için ideal olduğunu söyleyen kuyumcu Emre Öztürk, “Yılsonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat göreceğini tahmin ediyoruz” dedi.“Gram altının bin 450 lira olmasını bekliyoruz”Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında artış olacağını ve bin 450 liraların görüleceğini belirten 15 yıllık kuyumcu Emre Öztürk “Piyasalarda özellikle seçim tarihi açıklandıktan sonra bir belirsizlik hâkim oldu. Bu belirsizlik de tabii ki fiyatlara hem artı yönünde hem de eksi yönde yansıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmediği için bekleme aşamasına geçti. Dolarda geçen haftalarda özellikle yoğun bir şekilde yükseliş vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ve Avrupa'da açıklanan verilerin etkisiyle aşağı doğru yönelim gerçekleşti. Bu aşağı düşüşle beraber vatandaşlar için tekrardan bir alım fırsatı doğdu. Bu alım fırsatıyla beraber de dolar tekrardan yukarı çıktı. Uzun vadede tabii ki en avantajlı yatırım altın şu anda. Altında hafif düşüşler olsa da vatandaşların alımı arttırması fiyatları yukarıya iter. Yılsonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat göreceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.“Söğüt’te çıkarılan altın rezervi fiyatları düşürmez”Geçtiğimiz günlerde Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan altın madeninin ülke ekonomisine etkisinin olacağını fakat altın fiyatlarını düşürmeyeceğini söyleyen Öztürk, “Söğüt’te bulunan altın rezervi ülkemiz için muhakkak ki fayda edecektir. Fakat altın fiyatlarının düşmesi yönünde bir etkisi olmayacaktır. Çünkü altın fiyatları sadece Türkiye'de yaşananlara göre reaksiyon göstermiyor. Dünya borsasında da işlem gören bir maden olduğu için bulunan altın rezervi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ülkemize mutlaka fayda sağlar ama fiyatların düşmesini sağlamaz” dedi.“Seçimden sonra altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyoruz”Vatandaşların tedirgin olduğu seçim döneminin ardından altın fiyatlarında yükselişin beklendiğini belirten Emre Öztürk, alım yapmak için doğru zaman olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:“Altın yatırımında önemli olan uzun vade beklemektir. Eğer kâr etmek isteniyorsa alım yaptıktan sonra satış için en az 6 ay veya 1 yıllık süreyle beklenmesi gerekiyor. Son zamanlarda altın alan ve zarar eden hiç kimse yok demek mümkündür. Birkaç ay sonra seçim olarak ve piyasalarda inişler çıkışlar olacak. Biz fiyatların seçim sonrasında çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Alışveriş yapmak için beklemek çok fazla bir kâr getirmiyor. Genelde vatandaşlarımız altın yükselmeye başlayınca almaya niyetleniyor. Şu günlerde altın zaten stabil seviyelerde devam ediyor. Bu seviyelerden alınabilir. Seçimden sonra fiyatların ne olacağını kimse bilemez ama şu zamanlarda alım yapanları zarar ettirmeyeceğini düşünüyoruz.“

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gram altın, fiyat, altın