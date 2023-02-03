Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
22:00 03.02.2023 (güncellendi: 22:03 03.02.2023)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi.
Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.
Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı bellirtildi.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
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© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
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© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
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© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
1/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
28 Şubat 2022, 13:01