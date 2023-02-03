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https://sputniknews.com.tr/20230203/tuzlada-700-ton-kacak-akaryakit-yakalandi-1066549043.html
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-03T22:03+0300
politika
istanbul emniyet müdürlüğü
akaryakıt
kaçakçı
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Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi.Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi.Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı bellirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220228/mersinde-12-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1054291577.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, akaryakıt, kaçakçı
istanbul emniyet müdürlüğü, akaryakıt, kaçakçı

Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı

22:00 03.02.2023 (güncellendi: 22:03 03.02.2023)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi.
Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.
Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı bellirtildi.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
1/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUHARREM ÇAM-
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
TÜRKİYE
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
28 Şubat 2022, 13:01
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