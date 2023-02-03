https://sputniknews.com.tr/20230203/tem-otoyolunda-tersten-gitti-1066537624.html

Tem otoyolunda tersten gitti

Tem otoyolunda tersten gitti

TEM Otoyolu’nda bir otomobil, süratle ters şeritten ilerledi, diğer sürücüler ise otomobili korna ile uyardı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T16:08+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

tem otoyolu

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Olay, Esenyurt Kıraç-Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda oldu. Ters yönden otoyola giren sürücü, trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.Araçların korna çalarak tepki gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/e-5-karayolunda-bir-surucu-ters-yonden-ilerlemeye-calisti-1066067840.html

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