https://sputniknews.com.tr/20230203/su-dolu-cukura-dusen-inek-lahanayla-kurtarildi-1066535826.html
Su dolu çukura düşen inek, lahanayla kurtarıldı
Su dolu çukura düşen inek, lahanayla kurtarıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde içerisi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince ilginç bir yöntem ile kurtarıldı. Ekipler kopardıkları lahanayı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T15:22+0300
2023-02-03T15:22+0300
2023-02-03T15:22+0300
yaşam
inek
sakarya
itfaiye
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Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 304. Sokak üzerindeki sitenin bahçesinde bulunan ve içi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ineği ilginç bir yöntemle kurtarmayı başardı. Ekipler, bahçede bulunan lahanayı kopararak ineğe uzatıp çukurdan çıkmasını sağladı. Çukurdan çıkan inek, sitenin bahçesinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Bölgede geçici önlem alan ekipler, site sakinlerine çukuru bir an önce kapatmaları gerektiğini ve önlem alınmadığı takdirde herhangi bir çocuğun da düşme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221104/bir-garip-operasyon-ayni-konteynerda-yasayan-bir-adam-bir-inek-ve-bir-timsah-tespit-edildi-1063075026.html
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Su dolu çukura düşen inek, lahanayla kurtarıldı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde içerisi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince ilginç bir yöntem ile kurtarıldı. Ekipler kopardıkları lahanayı ineğe doğru uzatınca, hayvan bulunduğu yerden kendi çıktı. ni uyardı.
Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 304. Sokak üzerindeki sitenin bahçesinde bulunan ve içi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan için durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ineği ilginç bir yöntemle kurtarmayı başardı.
Ekipler, bahçede bulunan lahanayı kopararak ineğe uzatıp çukurdan çıkmasını sağladı. Çukurdan çıkan inek, sitenin bahçesinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.
Bölgede geçici önlem alan ekipler, site sakinlerine çukuru bir an önce kapatmaları gerektiğini ve önlem alınmadığı takdirde herhangi bir çocuğun da düşme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.