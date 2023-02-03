https://sputniknews.com.tr/20230203/su-dolu-cukura-dusen-inek-lahanayla-kurtarildi-1066535826.html

Su dolu çukura düşen inek, lahanayla kurtarıldı

Su dolu çukura düşen inek, lahanayla kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde içerisi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince ilginç bir yöntem ile kurtarıldı. Ekipler kopardıkları lahanayı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T15:22+0300

2023-02-03T15:22+0300

2023-02-03T15:22+0300

yaşam

inek

sakarya

itfaiye

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Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 304. Sokak üzerindeki sitenin bahçesinde bulunan ve içi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ineği ilginç bir yöntemle kurtarmayı başardı. Ekipler, bahçede bulunan lahanayı kopararak ineğe uzatıp çukurdan çıkmasını sağladı. Çukurdan çıkan inek, sitenin bahçesinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Bölgede geçici önlem alan ekipler, site sakinlerine çukuru bir an önce kapatmaları gerektiğini ve önlem alınmadığı takdirde herhangi bir çocuğun da düşme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.

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