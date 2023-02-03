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Seyyar satıcı, denetim yapan 5 zabıtayı tüfekle vurarak yaraladı
Seyyar satıcı, denetim yapan 5 zabıtayı tüfekle vurarak yaraladı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, seyyar satıcının denetim yapan zabıtalara tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta 6 kişi yaralandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T18:34+0300
2023-02-03T18:34+0300
yaşam
seyyar satıcı
zabıta
ateş
saldırı
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Alacakapı Mahallesi'nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı. Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta memuru ile o sırada bölgede olan 1 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, semt polikliniğindeki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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seyyar satıcı, zabıta, ateş, saldırı
seyyar satıcı, zabıta, ateş, saldırı

Seyyar satıcı, denetim yapan 5 zabıtayı tüfekle vurarak yaraladı

18:34 03.02.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, seyyar satıcının denetim yapan zabıtalara tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta 6 kişi yaralandı.
Alacakapı Mahallesi'nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı. Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta memuru ile o sırada bölgede olan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, semt polikliniğindeki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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