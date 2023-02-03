https://sputniknews.com.tr/20230203/seyyar-satici-denetim-yapan-5-zabitayi-tufekle-vurarak-yaraladi-1066544120.html

Seyyar satıcı, denetim yapan 5 zabıtayı tüfekle vurarak yaraladı

Seyyar satıcı, denetim yapan 5 zabıtayı tüfekle vurarak yaraladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, seyyar satıcının denetim yapan zabıtalara tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta 6 kişi yaralandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T18:34+0300

2023-02-03T18:34+0300

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yaşam

seyyar satıcı

zabıta

ateş

saldırı

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Alacakapı Mahallesi'nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı. Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta memuru ile o sırada bölgede olan 1 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, semt polikliniğindeki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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2023

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seyyar satıcı, zabıta, ateş, saldırı