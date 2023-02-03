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https://sputniknews.com.tr/20230203/selvi-erdoganin-secim-kazanma-sanati-uzerine-calisma-yapmanin-zamani-geldi-de-geciyor-1066519874.html
Selvi: Erdoğan’ın seçim kazanma sanatı üzerine çalışma yapmanın zamanı geldi de geçiyor
Selvi: Erdoğan’ın seçim kazanma sanatı üzerine çalışma yapmanın zamanı geldi de geçiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT canlı yayınına ilişkin olarak gözlemlerine yer verdiği yazısında, "Siyasetçiler... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T08:34+0300
2023-02-03T08:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
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Selvi, yazısında şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelince tamamen seçimlere odaklanmış durumda. 14 Mayıs’ı Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından bir kırılma noktası olarak görüyor. Türkiye ya tamam diyecek ya da devam diyecek. O yüzden çok çalışıyor. Muhalefet henüz adayını belirlemedi ama Erdoğan, şimdiye kadar 66 ili gezmiş, gençlerle 34 buluşma gerçekleştirmiş, kadınlarla bir araya gelmiş. Onları öylesine içselleştirmiş ki şurada gençlerle şöyle olmuştu, kadınlar şunu söylemişti diyor. Seçim mitingleri başlayınca muhalefete tur bindirecek gibi."
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi

Selvi: Erdoğan’ın seçim kazanma sanatı üzerine çalışma yapmanın zamanı geldi de geçiyor

08:34 03.02.2023 (güncellendi: 08:48 03.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT canlı yayınına ilişkin olarak gözlemlerine yer verdiği yazısında, "Siyasetçiler merak etmiyor ama Erdoğan’ın seçim kazanma sanatı üzerine çalışma yapmanın zamanı geldi de geçiyor bile" yorumunu yaptı.
Selvi, yazısında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelince tamamen seçimlere odaklanmış durumda. 14 Mayıs’ı Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından bir kırılma noktası olarak görüyor. Türkiye ya tamam diyecek ya da devam diyecek. O yüzden çok çalışıyor. Muhalefet henüz adayını belirlemedi ama Erdoğan, şimdiye kadar 66 ili gezmiş, gençlerle 34 buluşma gerçekleştirmiş, kadınlarla bir araya gelmiş. Onları öylesine içselleştirmiş ki şurada gençlerle şöyle olmuştu, kadınlar şunu söylemişti diyor. Seçim mitingleri başlayınca muhalefete tur bindirecek gibi."
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