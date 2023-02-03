https://sputniknews.com.tr/20230203/selvi-erdoganin-secim-kazanma-sanati-uzerine-calisma-yapmanin-zamani-geldi-de-geciyor-1066519874.html

Selvi: Erdoğan’ın seçim kazanma sanatı üzerine çalışma yapmanın zamanı geldi de geçiyor

Selvi: Erdoğan’ın seçim kazanma sanatı üzerine çalışma yapmanın zamanı geldi de geçiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT canlı yayınına ilişkin olarak gözlemlerine yer verdiği yazısında, "Siyasetçiler... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T08:34+0300

2023-02-03T08:34+0300

2023-02-03T08:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

abdulkadir selvi

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Selvi, yazısında şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelince tamamen seçimlere odaklanmış durumda. 14 Mayıs’ı Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından bir kırılma noktası olarak görüyor. Türkiye ya tamam diyecek ya da devam diyecek. O yüzden çok çalışıyor. Muhalefet henüz adayını belirlemedi ama Erdoğan, şimdiye kadar 66 ili gezmiş, gençlerle 34 buluşma gerçekleştirmiş, kadınlarla bir araya gelmiş. Onları öylesine içselleştirmiş ki şurada gençlerle şöyle olmuştu, kadınlar şunu söylemişti diyor. Seçim mitingleri başlayınca muhalefete tur bindirecek gibi."

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi