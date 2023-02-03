https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-senator-klisas-nukleer-savas-tehdidi-hissetmiyorum-1066547314.html

Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum

Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum

Rus Senatör Klişas, Rusya’nın en büyük nükleer potansiyele sahip olduğundan gerçek nükleer savaş tehdidinin olmadığını belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T21:00+0300

2023-02-03T21:00+0300

2023-02-03T21:00+0300

dünya

andrey klişas

rusya

nükleer

nükleer savaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058799257_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bf2c135d062964d66b76e0e933b2a4a7.jpg

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi’nin Başkanı Andrey Klişas, Sputnik’e açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse bu kadar doğrudan bir nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum, çünkü herkes Rusya’nın dünyada en büyük nükleer potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın, 'nükleer silah kullanımını' belirleyen bir doktrine sahip olduğunu kaydeden Klişas, “Aynı zamanda, nükleer silah denemelerinin kabul edilemez olduğuna ilişkin tüm anlaşmalara tutarlı bir şekilde uyuyoruz” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrey klişas, rusya, nükleer, nükleer savaş