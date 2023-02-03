Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-senator-klisas-nukleer-savas-tehdidi-hissetmiyorum-1066547314.html
Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum
Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum
Rus Senatör Klişas, Rusya’nın en büyük nükleer potansiyele sahip olduğundan gerçek nükleer savaş tehdidinin olmadığını belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:00+0300
2023-02-03T21:00+0300
dünya
andrey klişas
rusya
nükleer
nükleer savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058799257_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bf2c135d062964d66b76e0e933b2a4a7.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi’nin Başkanı Andrey Klişas, Sputnik’e açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse bu kadar doğrudan bir nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum, çünkü herkes Rusya’nın dünyada en büyük nükleer potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın, 'nükleer silah kullanımını' belirleyen bir doktrine sahip olduğunu kaydeden Klişas, “Aynı zamanda, nükleer silah denemelerinin kabul edilemez olduğuna ilişkin tüm anlaşmalara tutarlı bir şekilde uyuyoruz” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058799257_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_872ebf4261d8df43173d1af7f76dda0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
andrey klişas, rusya, nükleer, nükleer savaş
andrey klişas, rusya, nükleer, nükleer savaş

Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum

21:00 03.02.2023
© SputnikRusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rus Senatör Klişas, Rusya’nın en büyük nükleer potansiyele sahip olduğundan gerçek nükleer savaş tehdidinin olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi’nin Başkanı Andrey Klişas, Sputnik’e açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse bu kadar doğrudan bir nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum, çünkü herkes Rusya’nın dünyada en büyük nükleer potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, 'nükleer silah kullanımını' belirleyen bir doktrine sahip olduğunu kaydeden Klişas, “Aynı zamanda, nükleer silah denemelerinin kabul edilemez olduğuna ilişkin tüm anlaşmalara tutarlı bir şekilde uyuyoruz” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала