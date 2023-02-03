https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-senator-klisas-nukleer-savas-tehdidi-hissetmiyorum-1066547314.html
Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum
Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum
Rus Senatör Klişas, Rusya’nın en büyük nükleer potansiyele sahip olduğundan gerçek nükleer savaş tehdidinin olmadığını belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:00+0300
2023-02-03T21:00+0300
2023-02-03T21:00+0300
dünya
andrey klişas
rusya
nükleer
nükleer savaş
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi’nin Başkanı Andrey Klişas, Sputnik’e açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse bu kadar doğrudan bir nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum, çünkü herkes Rusya’nın dünyada en büyük nükleer potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın, 'nükleer silah kullanımını' belirleyen bir doktrine sahip olduğunu kaydeden Klişas, “Aynı zamanda, nükleer silah denemelerinin kabul edilemez olduğuna ilişkin tüm anlaşmalara tutarlı bir şekilde uyuyoruz” dedi.
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andrey klişas, rusya, nükleer, nükleer savaş
andrey klişas, rusya, nükleer, nükleer savaş
Rus Senatör Klişas: Nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum
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Rus Senatör Klişas, Rusya’nın en büyük nükleer potansiyele sahip olduğundan gerçek nükleer savaş tehdidinin olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi’nin Başkanı Andrey Klişas, Sputnik’e açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse bu kadar doğrudan bir nükleer savaş tehdidi hissetmiyorum, çünkü herkes Rusya’nın dünyada en büyük nükleer potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, 'nükleer silah kullanımını' belirleyen bir doktrine sahip olduğunu kaydeden Klişas, “Aynı zamanda, nükleer silah denemelerinin kabul edilemez olduğuna ilişkin tüm anlaşmalara tutarlı bir şekilde uyuyoruz” dedi.