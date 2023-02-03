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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-psb-bankasi-donetsk-ve-lugansktaki-eski-devlet-banklarini-satin-aldi-1066544841.html
Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı
Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı
Rus bankası Promsvyazbank (PSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) ait PSB Donetsk ve PSB Lugansk bankalarının satın alımını... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
merkez bankası
satın alma
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Satın alma işlemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, DHC ve LHC’nin eski merkez bankalarının yüzde 100 hisselerinin PSB’ye satışını öngören talimatı kapsamında gerçekleştirildi.Birleşme sayesinde PSB’nin bu iki bölgedeki ağı neredeyse iki kat genişleyerek ofis sayısı 350’yi geçecek. Bankanın müşteri sayısı da yaklaşık 3 milyon vatandaş ve 17 binden fazla şirket olacak.DHC lideri Denis Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, PSB’nin bölgedeki 25 yerleşiminde bulunan ofis sayısının şu anda 84 olduğunu bildirdi.PSB, Donbass bölgesinde faaliyete başladığı günden bu yana 300 binden vatandaş ve yaklaşık 17 bin şirkete hizmet sağladı.
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rusya, donbass, merkez bankası, satın alma
rusya, donbass, merkez bankası, satın alma

Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı

19:24 03.02.2023
© AA / Sefa KaracanRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA / Sefa Karacan
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Rus bankası Promsvyazbank (PSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) ait PSB Donetsk ve PSB Lugansk bankalarının satın alımını tamamlandığını duyurdu.
Satın alma işlemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, DHC ve LHC’nin eski merkez bankalarının yüzde 100 hisselerinin PSB’ye satışını öngören talimatı kapsamında gerçekleştirildi.
Birleşme sayesinde PSB’nin bu iki bölgedeki ağı neredeyse iki kat genişleyerek ofis sayısı 350’yi geçecek. Bankanın müşteri sayısı da yaklaşık 3 milyon vatandaş ve 17 binden fazla şirket olacak.
DHC lideri Denis Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, PSB’nin bölgedeki 25 yerleşiminde bulunan ofis sayısının şu anda 84 olduğunu bildirdi.
PSB, Donbass bölgesinde faaliyete başladığı günden bu yana 300 binden vatandaş ve yaklaşık 17 bin şirkete hizmet sağladı.
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