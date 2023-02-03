https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-psb-bankasi-donetsk-ve-lugansktaki-eski-devlet-banklarini-satin-aldi-1066544841.html
Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı
Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı
Rus bankası Promsvyazbank (PSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) ait PSB Donetsk ve PSB Lugansk bankalarının satın alımını... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
merkez bankası
satın alma
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Satın alma işlemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, DHC ve LHC’nin eski merkez bankalarının yüzde 100 hisselerinin PSB’ye satışını öngören talimatı kapsamında gerçekleştirildi.Birleşme sayesinde PSB’nin bu iki bölgedeki ağı neredeyse iki kat genişleyerek ofis sayısı 350’yi geçecek. Bankanın müşteri sayısı da yaklaşık 3 milyon vatandaş ve 17 binden fazla şirket olacak.DHC lideri Denis Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, PSB’nin bölgedeki 25 yerleşiminde bulunan ofis sayısının şu anda 84 olduğunu bildirdi.PSB, Donbass bölgesinde faaliyete başladığı günden bu yana 300 binden vatandaş ve yaklaşık 17 bin şirkete hizmet sağladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, donbass, merkez bankası, satın alma
rusya, donbass, merkez bankası, satın alma
Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı
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Rus bankası Promsvyazbank (PSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) ait PSB Donetsk ve PSB Lugansk bankalarının satın alımını tamamlandığını duyurdu.
Satın alma işlemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, DHC ve LHC’nin eski merkez bankalarının yüzde 100 hisselerinin PSB’ye satışını öngören talimatı kapsamında gerçekleştirildi.
Birleşme sayesinde PSB’nin bu iki bölgedeki ağı neredeyse iki kat genişleyerek ofis sayısı 350’yi geçecek. Bankanın müşteri sayısı da yaklaşık 3 milyon vatandaş ve 17 binden fazla şirket olacak.
DHC lideri Denis Puşilin, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, PSB’nin bölgedeki 25 yerleşiminde bulunan
ofis sayısının şu anda 84 olduğunu bildirdi.
PSB, Donbass bölgesinde faaliyete başladığı günden bu yana 300 binden vatandaş ve yaklaşık 17 bin şirkete hizmet sağladı.