https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-psb-bankasi-donetsk-ve-lugansktaki-eski-devlet-banklarini-satin-aldi-1066544841.html

Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı

Rus PSB bankası, Donetsk ve Lugansk’taki eski devlet banklarını satın aldı

Rus bankası Promsvyazbank (PSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) ait PSB Donetsk ve PSB Lugansk bankalarının satın alımını... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

ukrayna krizi

rusya

donbass

merkez bankası

satın alma

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Satın alma işlemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, DHC ve LHC’nin eski merkez bankalarının yüzde 100 hisselerinin PSB’ye satışını öngören talimatı kapsamında gerçekleştirildi.Birleşme sayesinde PSB’nin bu iki bölgedeki ağı neredeyse iki kat genişleyerek ofis sayısı 350’yi geçecek. Bankanın müşteri sayısı da yaklaşık 3 milyon vatandaş ve 17 binden fazla şirket olacak.DHC lideri Denis Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, PSB’nin bölgedeki 25 yerleşiminde bulunan ofis sayısının şu anda 84 olduğunu bildirdi.PSB, Donbass bölgesinde faaliyete başladığı günden bu yana 300 binden vatandaş ve yaklaşık 17 bin şirkete hizmet sağladı.

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