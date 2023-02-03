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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-disisleri-sozcusu-zaharovadan-ukraynaya-animsatma-abye-uyelik-sureci-onlarca-yil-surebilir-1066546285.html
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Ukrayna’ya anımsatma: AB’ye üyelik süreci onlarca yıl sürebilir
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Ukrayna’ya anımsatma: AB’ye üyelik süreci onlarca yıl sürebilir
Ukrayna Başbakanı Şmıgal’in Avrupa Birliği’ne (AB) iki yıl içinde üye olmayı planladıkları yönündeki ifadesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T20:45+0300
2023-02-03T20:57+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
ukrayna
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kiev’in iki yıl içinde AB’ye üye olmaya yönelik 'iddialı planı' olduğunu açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Bu soruya zaten Avrupa Birliği’nde şu yanıt verildi: 'Ukrayna, AB üyeliğine ‘ışık yılları’ mesafesinde'" ifadelerine yer verildi.Avrupa Komisyonu da geçen günlerde bunu doğruladığını belirten Zaharova'nın açıklamasında, komisyonun “AB’ye üyelik süreci, kısa mesafe koşusu değil maratondur” söylemi hatırlatıldı. Zaharova, "Bildiğimiz gibi, misal Türkiye gibi ‘atletler’ bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koşuyor” dedi.Daha önce Pais gazetesi, adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, bazı Avrupa ülkelerinin görüşüne göre, Ukrayna’nın AB’ye katılımının 'ışık yılları alacağını' yazmıştı.
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mariya zaharova, ukrayna, ab

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Ukrayna’ya anımsatma: AB’ye üyelik süreci onlarca yıl sürebilir

20:45 03.02.2023 (güncellendi: 20:57 03.02.2023)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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Ukrayna Başbakanı Şmıgal’in Avrupa Birliği’ne (AB) iki yıl içinde üye olmayı planladıkları yönündeki ifadesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye gibi bazı adayların bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koştuğunu anımsattı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kiev’in iki yıl içinde AB’ye üye olmaya yönelik 'iddialı planı' olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Bu soruya zaten Avrupa Birliği’nde şu yanıt verildi: 'Ukrayna, AB üyeliğine ‘ışık yılları’ mesafesinde'" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Komisyonu da geçen günlerde bunu doğruladığını belirten Zaharova'nın açıklamasında, komisyonun “AB’ye üyelik süreci, kısa mesafe koşusu değil maratondur” söylemi hatırlatıldı.

Zaharova, "Bildiğimiz gibi, misal Türkiye gibi ‘atletler’ bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koşuyor” dedi.
Daha önce Pais gazetesi, adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, bazı Avrupa ülkelerinin görüşüne göre, Ukrayna’nın AB’ye katılımının 'ışık yılları alacağını' yazmıştı.
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