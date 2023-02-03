https://sputniknews.com.tr/20230203/rus-disisleri-sozcusu-zaharovadan-ukraynaya-animsatma-abye-uyelik-sureci-onlarca-yil-surebilir-1066546285.html

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Ukrayna’ya anımsatma: AB’ye üyelik süreci onlarca yıl sürebilir

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Ukrayna’ya anımsatma: AB’ye üyelik süreci onlarca yıl sürebilir

Ukrayna Başbakanı Şmıgal’in Avrupa Birliği’ne (AB) iki yıl içinde üye olmayı planladıkları yönündeki ifadesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T20:45+0300

2023-02-03T20:45+0300

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ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna

ab

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kiev’in iki yıl içinde AB’ye üye olmaya yönelik 'iddialı planı' olduğunu açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Bu soruya zaten Avrupa Birliği’nde şu yanıt verildi: 'Ukrayna, AB üyeliğine ‘ışık yılları’ mesafesinde'" ifadelerine yer verildi.Avrupa Komisyonu da geçen günlerde bunu doğruladığını belirten Zaharova'nın açıklamasında, komisyonun “AB’ye üyelik süreci, kısa mesafe koşusu değil maratondur” söylemi hatırlatıldı. Zaharova, "Bildiğimiz gibi, misal Türkiye gibi ‘atletler’ bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koşuyor” dedi.Daha önce Pais gazetesi, adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, bazı Avrupa ülkelerinin görüşüne göre, Ukrayna’nın AB’ye katılımının 'ışık yılları alacağını' yazmıştı.

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