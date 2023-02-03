Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Ukrayna’ya anımsatma: AB’ye üyelik süreci onlarca yıl sürebilir
20:45 03.02.2023 (güncellendi: 20:57 03.02.2023)
© SputnikMariya Zaharova
© Sputnik
Ukrayna Başbakanı Şmıgal’in Avrupa Birliği’ne (AB) iki yıl içinde üye olmayı planladıkları yönündeki ifadesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye gibi bazı adayların bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koştuğunu anımsattı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kiev’in iki yıl içinde AB’ye üye olmaya yönelik 'iddialı planı' olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Bu soruya zaten Avrupa Birliği’nde şu yanıt verildi: 'Ukrayna, AB üyeliğine ‘ışık yılları’ mesafesinde'" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Komisyonu da geçen günlerde bunu doğruladığını belirten Zaharova'nın açıklamasında, komisyonun “AB’ye üyelik süreci, kısa mesafe koşusu değil maratondur” söylemi hatırlatıldı.
Zaharova, "Bildiğimiz gibi, misal Türkiye gibi ‘atletler’ bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koşuyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Bu soruya zaten Avrupa Birliği’nde şu yanıt verildi: 'Ukrayna, AB üyeliğine ‘ışık yılları’ mesafesinde'" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Komisyonu da geçen günlerde bunu doğruladığını belirten Zaharova'nın açıklamasında, komisyonun “AB’ye üyelik süreci, kısa mesafe koşusu değil maratondur” söylemi hatırlatıldı.
Zaharova, "Bildiğimiz gibi, misal Türkiye gibi ‘atletler’ bu maratonu artık 30 yılı aşkın bir süredir koşuyor” dedi.
Daha önce Pais gazetesi, adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, bazı Avrupa ülkelerinin görüşüne göre, Ukrayna’nın AB’ye katılımının 'ışık yılları alacağını' yazmıştı.