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https://sputniknews.com.tr/20230203/ridvan-dilmen-dayanacak-gucum-kalmadi-fenerbahceyi-yediler-yediler-doymadilar-1066518780.html
Rıdvan Dilmen: Dayanacak gücüm kalmadı, Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar
Rıdvan Dilmen: Dayanacak gücüm kalmadı, Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleye ilişkin olarak, "Dayanacak gücüm kalmadı artık. Fenerbahçe'nin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T06:27+0300
2023-02-03T06:27+0300
türkiye
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Dilmen'in açıklamaları şöyle:"Yok İrfan Can şöyle yaptı, Szalai böyle ıskaladı demesin kimse. Vallahi ayıp. Milletin gözü önünde tekme tokat... Çok eskiden böyle oynanıyordu ama o zamanlara dönüyor iş. İlk defa görüyorum böyle bir şey.Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var, yabancı takıma da yapılmaz tamam da. Fenerbahçe'yi tekme tokat dövüyorlar sahada"Daha 1. dakika 10 saniye bitti, ceza sahası önünde rövaşata vurmak isterken Samet'e vurdu. Batshuayi'ye bir vurdular arkadan, daha 1. dakikada. Böyle bir şey olmaz."Hakemin gözü önünde Batshuayi yerde kalmış, bir de laf söylüyor gözünün önünde."Ne hakemi ne MHK'si... Yemin ederim bu futbolcuları alnından öpmek lazım. Bu çocuklar sahada resmen dayak yedi, sarı kartsız tamamlandı ilk yarı."Badou Ndiaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek her şey var.Dayanacak gücüm kalmadı artık. İlk defa mı Fenerbahçe şampiyon olamayacak olamazsa. Fenerbahçe 9 yıldır mı şampiyon olamıyor. Ben de 9 yıldır oturuyorum bu koltukta. 1 tane federasyon yetkilisi, yöneticiler, bir tane de kulüp başkanı Serdar Tatlı'yı aradık bunu yaptırdık desin. İşlerine gelmedi bunu demek."Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar. Çok acayip şeyler oluyor. Hayırlısı, sağ salim lig bitsin inşallah da tatile gidelim. Daha çok da var.
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rıdvan dilmen
rıdvan dilmen

Rıdvan Dilmen: Dayanacak gücüm kalmadı, Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar

06:27 03.02.2023
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleye ilişkin olarak, "Dayanacak gücüm kalmadı artık. Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var, yabancı takıma da yapılmaz tamam da. Fenerbahçe'yi tekme tokat dövüyorlar sahada. Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar" dedi.
Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Yok İrfan Can şöyle yaptı, Szalai böyle ıskaladı demesin kimse. Vallahi ayıp. Milletin gözü önünde tekme tokat... Çok eskiden böyle oynanıyordu ama o zamanlara dönüyor iş. İlk defa görüyorum böyle bir şey.
Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var, yabancı takıma da yapılmaz tamam da. Fenerbahçe'yi tekme tokat dövüyorlar sahada
"Daha 1. dakika 10 saniye bitti, ceza sahası önünde rövaşata vurmak isterken Samet'e vurdu. Batshuayi'ye bir vurdular arkadan, daha 1. dakikada. Böyle bir şey olmaz.
"Hakemin gözü önünde Batshuayi yerde kalmış, bir de laf söylüyor gözünün önünde.
"Ne hakemi ne MHK'si... Yemin ederim bu futbolcuları alnından öpmek lazım. Bu çocuklar sahada resmen dayak yedi, sarı kartsız tamamlandı ilk yarı.
"Badou Ndiaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek her şey var.
Dayanacak gücüm kalmadı artık. İlk defa mı Fenerbahçe şampiyon olamayacak olamazsa. Fenerbahçe 9 yıldır mı şampiyon olamıyor. Ben de 9 yıldır oturuyorum bu koltukta. 1 tane federasyon yetkilisi, yöneticiler, bir tane de kulüp başkanı Serdar Tatlı'yı aradık bunu yaptırdık desin. İşlerine gelmedi bunu demek.
"Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar. Çok acayip şeyler oluyor. Hayırlısı, sağ salim lig bitsin inşallah da tatile gidelim. Daha çok da var.
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