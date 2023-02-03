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Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı
Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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aydos ormanı, sultanbeyli, kale, fotoğraf, фото, restorasyon
aydos ormanı, sultanbeyli, kale, fotoğraf, фото, restorasyon

Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı

16:37 03.02.2023 (güncellendi: 16:41 03.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi.
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen iki projenin açılışını bugün Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende yaptı. İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu. Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca 'Kartal' anlamına gelen 'Aetos'dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.
Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen iki projenin açılışını bugün Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende yaptı. İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu. Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca 'Kartal' anlamına gelen 'Aetos'dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.
© AAYapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12. yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14. yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12. yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14. yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
© AAAçılışı yapılan bir diğer hizmet ise Sultan Korusu. 127 bin metrekare üzerine inşa edilen ve 'İstanbul'a nefes' olacağı belirtilen Sultan Korusu, başta Sultanbeylililer olmak üzere İstanbulluların doğal yaşam alanı olarak gösteriliyor.
Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Açılışı yapılan bir diğer hizmet ise Sultan Korusu. 127 bin metrekare üzerine inşa edilen ve 'İstanbul'a nefes' olacağı belirtilen Sultan Korusu, başta Sultanbeylililer olmak üzere İstanbulluların doğal yaşam alanı olarak gösteriliyor.
© AA Sultanbeyli'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleriyle masalsı bir ortam sunan koru, alışveriş mekanları, biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekanda dinlenme imkanı sunuyor.
Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Sultanbeyli'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleriyle masalsı bir ortam sunan koru, alışveriş mekanları, biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekanda dinlenme imkanı sunuyor.
© AAYürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme keyfi sunan Sultan Korusu'nda bir de Doğa Kitapları Kütüphanesi yer alıyor.
Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme keyfi sunan Sultan Korusu'nda bir de Doğa Kitapları Kütüphanesi yer alıyor.
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