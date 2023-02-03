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https://sputniknews.com.tr/20230203/polonya-savunma-bakani-blaszczak-ukraynaya-f-16-vermemiz-icin-natonun-ortak-kararina-ihtiyac-var-1066546926.html
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Ukrayna’ya F-16 vermemiz için NATO’nun ortak kararına ihtiyaç var
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Ukrayna’ya F-16 vermemiz için NATO’nun ortak kararına ihtiyaç var
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sahip oldukları F-16 savaş uçaklarını ancak NATO’nun ortak kararı olursa Ukrayna’ya vermeye hazır olduklarını... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:00+0300
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dünya
polonya
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Polonya Televizyonu’nun haberine göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Blaszczak, “MiG-29’la ilgili bir deneyimimiz var artık. Dolayısıyla böyle bir karar NATO içinde tüm müttefikler tarafından kabul edilmeli” diye konuştu.ABD idaresinde bazı kişilerin, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının sağlanması fikrini ilerlettiği bildirilmişti. Öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya F-16 uçaklarının verilip verilmeyeceği sorusuna, “Hayır” yanıtını vermişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz Pazartesi günü, Ukrayna’ya savaş uçaklarının sağlanmasının ihtimaller arasında olduğunu dile getirmişti.
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polonya, nato, abd, f-16
polonya, nato, abd, f-16

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Ukrayna’ya F-16 vermemiz için NATO’nun ortak kararına ihtiyaç var

21:00 03.02.2023
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TSK - F16 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sahip oldukları F-16 savaş uçaklarını ancak NATO’nun ortak kararı olursa Ukrayna’ya vermeye hazır olduklarını belirtti.
Polonya Televizyonu’nun haberine göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Blaszczak, “MiG-29’la ilgili bir deneyimimiz var artık. Dolayısıyla böyle bir karar NATO içinde tüm müttefikler tarafından kabul edilmeli” diye konuştu.
ABD idaresinde bazı kişilerin, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının sağlanması fikrini ilerlettiği bildirilmişti. Öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya F-16 uçaklarının verilip verilmeyeceği sorusuna, “Hayır” yanıtını vermişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz Pazartesi günü, Ukrayna’ya savaş uçaklarının sağlanmasının ihtimaller arasında olduğunu dile getirmişti.
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