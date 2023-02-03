https://sputniknews.com.tr/20230203/polonya-basbakani-morawiecki-rus-varliklarina-el-koyup-gaz-ve-komur-alalim-1066544944.html

Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus varlıklarına el koyup gaz ve kömür alalım

Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus varlıklarına el koyup gaz ve kömür alalım

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkedeki Rus varlıklarına el koyup doğalgaz ve kömür satın almak istediklerini söyledi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

dünya

mateusz morawiecki

rusya

polonya

el koyma

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Daha önce yaklaşık 33 milyon dolar değerindeki Rus varlıklarını donduran Polonya hükümeti, anayasanın bu varlıklara el konulmasına izin verecek şekilde değiştirilmesini tartışıyor.Interia gazetesine demeç veren Morawiecki, "Muhalefete bir kez daha, Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak anayasa değişikliği önerisini desteklemeye çağırıyorum. Bugün Polonya'da dondurulmuş olan Rusya Federasyonu'nun ve Rus oligarkların paraları Polonya toplumuna yardımcı olabilir. Bu kaynaklarla doğalgaz veya kömür almayı ve böylece tüm Polonyalılar için fiyatları düşürmeyi bugün bile önerebilirim" ifadelerini kullandı.Morawiecki, muhalefetin destek vermesi ve değişikliklerin kabul edilmesi halinde tüm Rus varlıklarını gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için kullanacağının sözünü de verdi.

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