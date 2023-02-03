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Pentagon, ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini iddia etti
Pentagon, ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini iddia etti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını öne sürerek Amerikan ordusunun balonu takip... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T04:10+0300
2023-02-03T04:10+0300
dünya
abd
pentagon
istihbarat
çin
çin halk cumhuriyeti
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Gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD hükümeti, ABD anakıtası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit etti ve şu anda takip ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) dahil ABD hükümeti balonu yakından izliyor. Balon şu anda sivil hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada ve yerdeki insanlar için herhangi bir fiziksel veya askeri tehdit teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.Bu tür balon olaylarının 'daha önce de yaşandığını' hatırlatan Ryder, tespit edildikten hemen sonra söz konusu balonun istihbarat toplamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.Ryder’ın ardından gazetecilere açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şu bilgileri verdi:Yetkili, balonun ABD'den istihbarat toplama kabiliyetinin zayıf olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.ABD’nin konunun ciddiyeti üzerine Çin makamları ile irtibata geçtiğini belirten yetkili, balonun önceki gün Montana eyaleti üzerinde olduğunu (Montana eyaletinde ABD’nin nükleer silahları bulunuyor), düşürülmesi durumunda yerde kalıntılarının büyük hasara yol açabileceğini söyledi.Yetkili, balonun özellikle de güzergahının ABD’nin hassas tesislerinin üzerinden geçtiğine dikkat çekti ancak istihbarat toplama kapasitesinin zayıf olduğunu ve Amerikan ordusunun yine de gerekli önlemleri aldığını ifade etti. ​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230202/rus-disisleri-rusya-ve-cin-daha-adil-bir-dunya-duzeni-insa-etme-niyetlerini-dogruladi-1066511701.html
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abd, pentagon, istihbarat, çin, çin halk cumhuriyeti, balon, patrick ryder
abd, pentagon, istihbarat, çin, çin halk cumhuriyeti, balon, patrick ryder

Pentagon, ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini iddia etti

04:10 03.02.2023
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© REUTERS / Alexander Drago
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını öne sürerek Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıkladı.
Gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD hükümeti, ABD anakıtası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit etti ve şu anda takip ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) dahil ABD hükümeti balonu yakından izliyor. Balon şu anda sivil hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada ve yerdeki insanlar için herhangi bir fiziksel veya askeri tehdit teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.
Bu tür balon olaylarının 'daha önce de yaşandığını' hatırlatan Ryder, tespit edildikten hemen sonra söz konusu balonun istihbarat toplamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Ryder’ın ardından gazetecilere açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şu bilgileri verdi:
"Bu yüksek irtifalı gözetleme balonunun Çin’e ait olduğu konusunda eminiz. Birkaç yıl önce de bu tür balonlar gözlenmişti. Başkan (Joe) Biden bu konuda bilgilendirildi ve askeri seçenek talebinde bulundu. (Savunma) Bakan (Loyd) Austin, Filipin’e giderken üs düzey savunma yönetimini topladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve NORAD Komutanı Orgeneral Van Herk, parçalarının düşeceği yerde oluşacak risklerden dolayı balona saldırılmaması tavsiyesinde bulundu."
Yetkili, balonun ABD'den istihbarat toplama kabiliyetinin zayıf olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.
ABD’nin konunun ciddiyeti üzerine Çin makamları ile irtibata geçtiğini belirten yetkili, balonun önceki gün Montana eyaleti üzerinde olduğunu (Montana eyaletinde ABD’nin nükleer silahları bulunuyor), düşürülmesi durumunda yerde kalıntılarının büyük hasara yol açabileceğini söyledi.
Yetkili, balonun özellikle de güzergahının ABD’nin hassas tesislerinin üzerinden geçtiğine dikkat çekti ancak istihbarat toplama kapasitesinin zayıf olduğunu ve Amerikan ordusunun yine de gerekli önlemleri aldığını ifade etti. ​​​​​​​
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