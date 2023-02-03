https://sputniknews.com.tr/20230203/medvedev-ukrayna-ekonomileri-yok-olan-kolonilerin-kaderini-paylasacak-1066547023.html

Medvedev: Ukrayna, ekonomileri yok olan kolonilerin kaderini paylaşacak

Medvedev: Ukrayna, ekonomileri yok olan kolonilerin kaderini paylaşacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna’nın ekonomileri yok olan kolonilerin kaderini paylaşacağını belirterek, Ukrayna makamlarını ‘kan ve... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T21:00+0300

2023-02-03T21:00+0300

2023-02-03T21:00+0300

dünya

ukrayna

rusya

dmitriy medvedev

ekonomi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in önceki gün Kiev'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna ekonomisinin yeniden yapılandırılması konusunu ele almalarını yorumlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Tüm bunlar bir yalan, çünkü bu talihsiz bölgenin ekonomisi hızla kokuşmuş bir çöplüğe dönüşüyor” ifadesini kullandı.Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Goldman Sachs’ın “Ukrayna, sanayi potansiyelinin yaklaşık yüzde 40'ını, kömür yataklarının yüzde 63'ünü, metallerin yüzde 42'sini sağlayan topraklarını kaybetti. Ülkenin GSYİH'sı yüzde 35-36 oranında azaldı” şeklindeki verilerini anımsattı.Medvedev, “Açıkçası Rusya, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşması için çalışmaya devam edecek. Bu, Ukrayna'nın GSYİH'sının bu yılın sonuna kadar yüzde 5-10 daha düşebileceği anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.AB'nin parasal infüzyonlarının Kiev'e bir faydasının olmayacağına vurgu yapan Medvedev, “Batılı Aesculapius'ların amacı hiçbir şekilde talihsiz ülkenin ekonomisini iyileştirmek değil. Batı, denek olarak kullandığı ülkeleri öldürme konusunda zengin bir deneyime sahip. Batı iyi Doktor Aibolit değil, Dr. Mengele’dir. O uğursuz bir katil doktordur. Bu nedenle Ukrayna’yı, bir zamanlar mümkün olan en sapkın biçimde tecavüze uğrayan ve daha sonra tarihin çöplüğüne atılan kolonilerin acı kaderi bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.Medvedev, “Devletin yaşamının sona ermesi veya ölümüne, kan ve uyuşturucu bolluğundan çılgına dönen Nazi çetesinin çılgın kahkahaları, aşağılık palyaço maskaralıkları eşlik edecek. Ve elbette, işkence ettikleri hastalarının ıstırabına soğuk bir küçümsemeyle bakan Batılı doktorların ölümcül sessizliği” ifadelerini kullandı.

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ukrayna, rusya, dmitriy medvedev, ekonomi