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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/kursk-valisi-ukrayna-sinirindaki-bir-koyumuzun-tahil-ambari-topcu-saldirisina-maruz-kaldi-1066543189.html
Kursk Valisi: Ukrayna sınırındaki bir köyümüzün tahıl ambarı topçu saldırısına maruz kaldı
Kursk Valisi: Ukrayna sınırındaki bir köyümüzün tahıl ambarı topçu saldırısına maruz kaldı
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna sınırındaki Sucan İlçesi’nin Nikolayev-Daryino köyündeki bir tahıl ambarına beş top mermisinin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T17:44+0300
2023-02-03T17:44+0300
ukrayna krizi
kursk
ukrayna
saldırı
patlama
tahıl
ambar
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Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım işletmelerinden birine ait tahıl ambarına beş mermi isabet etti” ifadesini kullandı.Saldırı sonucu, Nikolayev-Daryino ve Sverdlikovo köylerinde elektrik kesintisinin meydana geldiği kaydedildi.Starovoyt, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, özel askeri operasyonun başından bu yana Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna’dan yapılan topçu saldırılarda 23’ü çok apartmanlı bina yaklaşık 400 ev, 5 okul, bir anaokulu ve bir hastanede hasarın meydana geldiğini dile getirmişti. Vali, onarma çalışmalarına yaklaşık 400 milyon ruble (yaklaşık 107 milyon TL) harcamayı planladıklarını belirtmişti.
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kursk, ukrayna, saldırı, patlama, tahıl, ambar
kursk, ukrayna, saldırı, patlama, tahıl, ambar

Kursk Valisi: Ukrayna sınırındaki bir köyümüzün tahıl ambarı topçu saldırısına maruz kaldı

17:44 03.02.2023
© Sputnik / Valery Melnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna güçlerinin Bryanka kasabasına saldırının sonuçları
Ukrayna güçlerinin Bryanka kasabasına saldırının sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Valery Melnikov
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Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna sınırındaki Sucan İlçesi’nin Nikolayev-Daryino köyündeki bir tahıl ambarına beş top mermisinin isabet ettiğini belirtti.
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım işletmelerinden birine ait tahıl ambarına beş mermi isabet etti” ifadesini kullandı.
Saldırı sonucu, Nikolayev-Daryino ve Sverdlikovo köylerinde elektrik kesintisinin meydana geldiği kaydedildi.
Starovoyt, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, özel askeri operasyonun başından bu yana Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna’dan yapılan topçu saldırılarda 23’ü çok apartmanlı bina yaklaşık 400 ev, 5 okul, bir anaokulu ve bir hastanede hasarın meydana geldiğini dile getirmişti.
Vali, onarma çalışmalarına yaklaşık 400 milyon ruble (yaklaşık 107 milyon TL) harcamayı planladıklarını belirtmişti.
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