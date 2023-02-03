https://sputniknews.com.tr/20230203/kursk-valisi-ukrayna-sinirindaki-bir-koyumuzun-tahil-ambari-topcu-saldirisina-maruz-kaldi-1066543189.html

Kursk Valisi: Ukrayna sınırındaki bir köyümüzün tahıl ambarı topçu saldırısına maruz kaldı

Kursk Valisi: Ukrayna sınırındaki bir köyümüzün tahıl ambarı topçu saldırısına maruz kaldı

Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna sınırındaki Sucan İlçesi’nin Nikolayev-Daryino köyündeki bir tahıl ambarına beş top mermisinin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T17:44+0300

2023-02-03T17:44+0300

2023-02-03T17:44+0300

ukrayna krizi

kursk

ukrayna

saldırı

patlama

tahıl

ambar

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Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım işletmelerinden birine ait tahıl ambarına beş mermi isabet etti” ifadesini kullandı.Saldırı sonucu, Nikolayev-Daryino ve Sverdlikovo köylerinde elektrik kesintisinin meydana geldiği kaydedildi.Starovoyt, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, özel askeri operasyonun başından bu yana Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna’dan yapılan topçu saldırılarda 23’ü çok apartmanlı bina yaklaşık 400 ev, 5 okul, bir anaokulu ve bir hastanede hasarın meydana geldiğini dile getirmişti. Vali, onarma çalışmalarına yaklaşık 400 milyon ruble (yaklaşık 107 milyon TL) harcamayı planladıklarını belirtmişti.

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kursk, ukrayna, saldırı, patlama, tahıl, ambar