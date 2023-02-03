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https://sputniknews.com.tr/20230203/kirimda-sari-kodlu-yuksek-teror-tehdidi-seviyesi-suresiz-olarak-uzatildi-1066547134.html
Kırım'da 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz olarak uzatıldı
Kırım'da 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz olarak uzatıldı
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatıldığını... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:00+0300
2023-02-03T21:00+0300
dünya
kırım
kod
sergey aksenov
tehdit
alarm
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Ukrayna yönetiminin Kırım'a yönelik tehditlerini sıklaştırmasının ardından yarımadadaki güvenlik seviyesinin artırılmasına karar verildi.Aksenov, bölgede halihazırda uygulamada olan 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin 5 Şubat saat 20:00'den itibaren süresiz olarak uzatıldığını ifade etti.Aksenov, "Kırım Cumhuriyeti'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin ve teröre karşı korunmasının sağlanmasının amacıyla 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi 5 Şubat saat 20:00'den itibaren iptali kararı alınana dek uygulamaya koyulacak" dedi.Bu arada Aksenov, araçların sınır kapılarından geçişinde daha kapsamlı kontroller yapılacağını, kontroller sırasında silah ve patlayıcı madde dedektörleri de kullanılacağını vurguladı.31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat başladıktan sonra sınır bölgelerinde terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle geçici olarak uygulamaya koyulan ve 15 günde bir uzatılan 'sarı' terör tehdidi seviyesini kalıcı hale getiren kararnameyi imzalamıştı.Ukrayna İçişleri Bakan Vekili İgor Klimenko, Kırım ve Donbass'ı ele geçirmek için taarruz tugayları oluşturmaya başladıklarını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Klimenko'ya cevaben "Donbass henüz tam olarak koruma altına alınmadı ve bu nedenle özel askeri harekat devam ediyor, orada yaşayan insanları korumalıyız. Bütün bunlar tamamen sağlanana kadar yapılacak çok şey var. Kırım gibi Donbass da Rusya Federasyonu'nun bir bölgesidir" ifadelerini kullanmıştı.
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kırım, kod, sergey aksenov, tehdit, alarm
kırım, kod, sergey aksenov, tehdit, alarm

Kırım'da 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz olarak uzatıldı

21:00 03.02.2023
© FotoğrafKırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov
Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatıldığını açıkladı.
Ukrayna yönetiminin Kırım'a yönelik tehditlerini sıklaştırmasının ardından yarımadadaki güvenlik seviyesinin artırılmasına karar verildi.

Aksenov, bölgede halihazırda uygulamada olan 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin 5 Şubat saat 20:00'den itibaren süresiz olarak uzatıldığını ifade etti.

Aksenov, "Kırım Cumhuriyeti'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin ve teröre karşı korunmasının sağlanmasının amacıyla 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi 5 Şubat saat 20:00'den itibaren iptali kararı alınana dek uygulamaya koyulacak" dedi.

Bu arada Aksenov, araçların sınır kapılarından geçişinde daha kapsamlı kontroller yapılacağını, kontroller sırasında silah ve patlayıcı madde dedektörleri de kullanılacağını vurguladı.

31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat başladıktan sonra sınır bölgelerinde terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle geçici olarak uygulamaya koyulan ve 15 günde bir uzatılan 'sarı' terör tehdidi seviyesini kalıcı hale getiren kararnameyi imzalamıştı.
Ukrayna İçişleri Bakan Vekili İgor Klimenko, Kırım ve Donbass'ı ele geçirmek için taarruz tugayları oluşturmaya başladıklarını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Klimenko'ya cevaben "Donbass henüz tam olarak koruma altına alınmadı ve bu nedenle özel askeri harekat devam ediyor, orada yaşayan insanları korumalıyız. Bütün bunlar tamamen sağlanana kadar yapılacak çok şey var. Kırım gibi Donbass da Rusya Federasyonu'nun bir bölgesidir" ifadelerini kullanmıştı.
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