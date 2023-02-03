https://sputniknews.com.tr/20230203/kirimda-sari-kodlu-yuksek-teror-tehdidi-seviyesi-suresiz-olarak-uzatildi-1066547134.html

Kırım'da 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz olarak uzatıldı

Kırım'da 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz olarak uzatıldı

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatıldığını... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T21:00+0300

2023-02-03T21:00+0300

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dünya

kırım

kod

sergey aksenov

tehdit

alarm

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Ukrayna yönetiminin Kırım'a yönelik tehditlerini sıklaştırmasının ardından yarımadadaki güvenlik seviyesinin artırılmasına karar verildi.Aksenov, bölgede halihazırda uygulamada olan 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin 5 Şubat saat 20:00'den itibaren süresiz olarak uzatıldığını ifade etti.Aksenov, "Kırım Cumhuriyeti'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin ve teröre karşı korunmasının sağlanmasının amacıyla 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi 5 Şubat saat 20:00'den itibaren iptali kararı alınana dek uygulamaya koyulacak" dedi.Bu arada Aksenov, araçların sınır kapılarından geçişinde daha kapsamlı kontroller yapılacağını, kontroller sırasında silah ve patlayıcı madde dedektörleri de kullanılacağını vurguladı.31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat başladıktan sonra sınır bölgelerinde terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle geçici olarak uygulamaya koyulan ve 15 günde bir uzatılan 'sarı' terör tehdidi seviyesini kalıcı hale getiren kararnameyi imzalamıştı.Ukrayna İçişleri Bakan Vekili İgor Klimenko, Kırım ve Donbass'ı ele geçirmek için taarruz tugayları oluşturmaya başladıklarını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Klimenko'ya cevaben "Donbass henüz tam olarak koruma altına alınmadı ve bu nedenle özel askeri harekat devam ediyor, orada yaşayan insanları korumalıyız. Bütün bunlar tamamen sağlanana kadar yapılacak çok şey var. Kırım gibi Donbass da Rusya Federasyonu'nun bir bölgesidir" ifadelerini kullanmıştı.

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kırım, kod, sergey aksenov, tehdit, alarm