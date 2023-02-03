https://sputniknews.com.tr/20230203/kanserin-erken-teshisinde-tarama-yontemleri-onem-tasiyor-1066547404.html
Kanserin erken teşhisinde tarama yöntemleri önem taşıyor
Kanserin erken teşhisinde tarama yöntemleri önem taşıyor
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dincer, herhangi bir sağlık sorunu veya şikayet olmasa bile düzenli tarama testlerinin yaptırılmasının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:08+0300
2023-02-03T21:08+0300
2023-02-03T21:08+0300
yaşam
kanser
dünya kanser günü
test
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg
Dincer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu, 9 milyonu aşkın kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.2020'de yeni kanser vaka sayısının 19,3 milyon, kanser nedeniyle ölüm sayısının ise 10 milyon olarak bildirildiğine işaret eden Dincer, dünyada her 5 kişiden birinin yaşamı boyunca kanser tanısı aldığını, her 8 erkekten birinin ve her 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti.Dincer, 2020 istatistiklerine göre, kadınlarda en sık görülen kanser türünün yüzde 11,7 oranı, 2,3 milyon yeni vaka ile meme kanseri olarak bildirildiğine dikkati çekerek, "Türkiye'deki kanser görülme sıklığı dünyadaki kanser ortalamasının altında yer alırken, gelişmiş Batı ülkelerinden ve ABD'den daha düşük bir ortalamaya sahiptir." bilgisini verdi.Erişkinlerde ortalama kanser tanı yaşının 55-60 olduğunu belirten Dincer, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri ve mide kanserinin sık görülen diğer kanserler arasında yer aldığını kaydetti.Murat Dincer, 2030'a kadar kansere bağlı tüm erkenölümlerin yüzde 75'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğine dikkati çekti.'Erken tanı ve tedavilerdeki gelişmelerle hastaların yaşam süresi uzadı'Son yıllarda erken tanı ve tedavilerdeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam süresinin önemli ölçüde uzadığından bahseden Dincer, "Erken dönemde hastalığı tespit edebilmek için tarama yöntemleri büyük önemtaşımaktadır. Kanser taramasının yaygınlaşmış olması ve toplumda kanser farkındalığının artırılması erken tanı başarısını büyük ölçüde artırmıştır. Kanserin erken teşhisi için kişinin herhangi bir sağlık sorunu veya şikayeti olmasa bile özellikle rahim ağzı, meme, kalın bağırsak, riskli hastalarda akciğer kanserleri için düzenli taramatestlerini yaptırması, olası kanser durumunda tedavi oranını ciddi ölçüde artırmaktadır. Erken tanı sonrası erken tedavi ile hastalıkların ilerlemesine 'dur' diyebilir, yaşam kalitesini yükseltebiliriz." değerlendirmesini yaptı.Dincer, son 20 yılda kanser tedavisinde önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek, bu başarının temelini akıllı ilaçların ve immunoterapi tedavisinin sağladığını ifade etti.Sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemenin birçok hastalıkta olduğu gibi kanserden korunmada da önemli olduğunun altını çizen Dincer, sigara içmemenin, Akdeniz tipi beslenmenin, düzenli egzersizin, ideal kiloya yakın olmanın ve hareketli bir hayat sürmenin kanser ve benzeri hastalıklarla ilgili riski azaltacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/gunde-7-kadin-rahim-agzi-kanserine-yakalaniyor-1066516039.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_50:0:701:488_1920x0_80_0_0_4c3f11e1f27304cf9c9356943c8ada40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanser, dünya kanser günü, test
kanser, dünya kanser günü, test
Kanserin erken teşhisinde tarama yöntemleri önem taşıyor
Abone ol
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dincer, herhangi bir sağlık sorunu veya şikayet olmasa bile düzenli tarama testlerinin yaptırılmasının olası kanser durumunda tedavi oranını ciddi ölçüde artırdığını bildirdi.
Dincer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu, 9 milyonu aşkın kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
2020'de yeni kanser vaka sayısının 19,3 milyon, kanser nedeniyle ölüm sayısının ise 10 milyon olarak bildirildiğine işaret eden Dincer, dünyada her 5 kişiden birinin yaşamı boyunca kanser tanısı aldığını, her 8 erkekten birinin ve her 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
Dincer, 2020 istatistiklerine göre, kadınlarda en sık görülen kanser türünün yüzde 11,7 oranı, 2,3 milyon yeni vaka ile meme kanseri olarak bildirildiğine dikkati çekerek, "Türkiye'deki kanser görülme sıklığı dünyadaki kanser ortalamasının altında yer alırken, gelişmiş Batı ülkelerinden ve ABD'den daha düşük bir ortalamaya sahiptir." bilgisini verdi.
Erişkinlerde ortalama kanser tanı yaşının 55-60 olduğunu belirten Dincer, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri ve mide kanserinin sık görülen diğer kanserler arasında yer aldığını kaydetti.
Murat Dincer, 2030'a kadar kansere bağlı tüm erkenölümlerin yüzde 75'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğine dikkati çekti.
'Erken tanı ve tedavilerdeki gelişmelerle hastaların yaşam süresi uzadı'
Son yıllarda erken tanı ve tedavilerdeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam süresinin önemli ölçüde uzadığından bahseden Dincer, "Erken dönemde hastalığı tespit edebilmek için tarama yöntemleri büyük önemtaşımaktadır. Kanser taramasının yaygınlaşmış olması ve toplumda kanser farkındalığının artırılması erken tanı başarısını büyük ölçüde artırmıştır. Kanserin erken teşhisi için kişinin herhangi bir sağlık sorunu veya şikayeti olmasa bile özellikle rahim ağzı, meme, kalın bağırsak, riskli hastalarda akciğer kanserleri için düzenli taramatestlerini yaptırması, olası kanser durumunda tedavi oranını ciddi ölçüde artırmaktadır. Erken tanı sonrası erken tedavi ile hastalıkların ilerlemesine 'dur' diyebilir, yaşam kalitesini yükseltebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
Dincer, son 20 yılda kanser tedavisinde önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek, bu başarının temelini akıllı ilaçların ve immunoterapi tedavisinin sağladığını ifade etti.
Sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemenin birçok hastalıkta olduğu gibi kanserden korunmada da önemli olduğunun altını çizen Dincer, sigara içmemenin, Akdeniz tipi beslenmenin, düzenli egzersizin, ideal kiloya yakın olmanın ve hareketli bir hayat sürmenin kanser ve benzeri hastalıklarla ilgili riski azaltacağını vurguladı.