https://sputniknews.com.tr/20230203/kanadadan-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yaptirim-1066553539.html
Kanada’dan Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım
Kanada’dan Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırımda bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:45+0300
2023-02-03T23:45+0300
2023-02-03T23:45+0300
dünya
kanada
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
yaptırım
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0b/1054654471_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f0b064f3009411e7694b23b4a6d4ea24.jpg
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın 38 vatandaşı ve 15 şirketinin yanı sıra, Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya medya grubuna karşı 'dezenformasyon ve propaganda yayma' suçlamasıyla yaptırım getirildiğini duyurdu.Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu liste, devlete ait olan ve RIA Novosti, Praym, İnoSMI, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator ve Arctic.ru gibi Rusça yayın yapan haber kaynaklarını birleştiren medya şirketi olan Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nı da içeriyor” ifadesine yer verildi.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0b/1054654471_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_de25d8df8194dff3c546e39aa6ffd8c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanada, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yaptırım
kanada, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yaptırım
Kanada’dan Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım
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Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırımda bulundu.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın 38 vatandaşı ve 15 şirketinin yanı sıra,
Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya medya grubuna karşı 'dezenformasyon ve propaganda yayma' suçlamasıyla yaptırım getirildiğini duyurdu
.
Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu liste, devlete ait olan ve RIA Novosti, Praym, İnoSMI, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator ve Arctic.ru gibi Rusça yayın yapan haber kaynaklarını birleştiren medya şirketi olan Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nı da içeriyor” ifadesine yer verildi.