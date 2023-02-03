https://sputniknews.com.tr/20230203/kanadadan-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yaptirim-1066553539.html

Kanada’dan Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım

Kanada’dan Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırımda bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T23:45+0300

2023-02-03T23:45+0300

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dünya

kanada

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

yaptırım

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Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın 38 vatandaşı ve 15 şirketinin yanı sıra, Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya medya grubuna karşı 'dezenformasyon ve propaganda yayma' suçlamasıyla yaptırım getirildiğini duyurdu.Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu liste, devlete ait olan ve RIA Novosti, Praym, İnoSMI, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator ve Arctic.ru gibi Rusça yayın yapan haber kaynaklarını birleştiren medya şirketi olan Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nı da içeriyor” ifadesine yer verildi.

kanada

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kanada, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yaptırım