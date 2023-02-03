Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız

Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda kararlar oldu. VAR devreye girebilirdi, görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. İyi bir maç çıkarttık, normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız.

Ben hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım ama dün maçta yaşananlar fazlaydı. Bir takımın sahada bu kadar mağdur olduğunu görmemiştim. Son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmiştim. Orada kendisine hiçbir saygısız sözüm olmadı. Amacım Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Frikiği vermesi gerektiğini söyledim ama sonunda bana kırmızı kart gösterdi. O bana saygısız davranışta bulunduğumu söyledi.