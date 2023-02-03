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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dünkü Adana Demirspor maçı sonrasına dair açıklamalarda bulundu. Jesus, "Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T17:15+0300
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spor
fenerbahçe
hakem
jorge jesus
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Jesus'un açıklamaları şu şekilde:
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fenerbahçe, hakem, jorge jesus
fenerbahçe, hakem, jorge jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız

17:15 03.02.2023 (güncellendi: 17:17 03.02.2023)
© İHA-AW671199Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus,
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İHA-AW671199
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dünkü Adana Demirspor maçı sonrasına dair açıklamalarda bulundu. Jesus, "Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Jesus'un açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda kararlar oldu. VAR devreye girebilirdi, görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. İyi bir maç çıkarttık, normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız.
Ben hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım ama dün maçta yaşananlar fazlaydı. Bir takımın sahada bu kadar mağdur olduğunu görmemiştim. Son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmiştim. Orada kendisine hiçbir saygısız sözüm olmadı. Amacım Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Frikiği vermesi gerektiğini söyledim ama sonunda bana kırmızı kart gösterdi. O bana saygısız davranışta bulunduğumu söyledi.
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